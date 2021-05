Le pagelle di Inzaghi: non riesce a fare un favore al fratello, sembra l'unico a crederci

vedi letture

Non ce l'ha fatta Simone Inzaghi a fare un favore a suo fratello Pippo. Lo 0-0 dell'Olimpico fra Lazio e Torino ha infatti condannato il Benevento alla serie B con una giornata d'anticipo. Voto 6 da La Gazzetta dello Sport per il tecnico biancoceleste: "Chiede e ottiene dai suoi una prova vera, nonostante la stanchezza e la mancanza di stimoli. I cambi arrivano al momento giusto e consentono alla Lazio di fare un finale di gara degno delle migliori giornate". Stesso voto da Tuttosport: "Sembra l'unico a crederci, per Pippo. Avvelenato, fin da quando va a chiedere spiegazioni a Fabbri per il gol annullato a Immobile. Poi il rigore sbagliato, ci ha provato fino alla fine".

TMW - 6

Gazzetta dello Sport - 6

Corriere dello Sport - 6

Tuttosport - 6

Corriere della Sera - 6