Le pagelle di Keita: segnale per il futuro con la Samp. Dà la scossa e acciuffa lo Spezia

Con il suo settimo gol stagionale ha "acciuffato" lo Spezia, evitando alla Sampdoria di perdere il derby. Keita Balde è entrato molto bene in partita e la sua prestazione è premiata dai maggiori quotidiani sportivi italiani e da TMW, che assegna all'ex attaccante della Lazio un bel 7 in pagella. Il senegalese dà la scossa alla squadra di Ranieri e manda un segnale importante anche in chiave mercato: la rete, scrive La Gazzetta dello Sport, può essere molto utile per il suo futuro in maglia blucerchiata.

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 6,5