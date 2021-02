Le pagelle di Luis Alberto: chiave del gioco e faro. Il gol è sintesi di bellezza e concretezza

Basta Luis Alberto alla Lazio per battere la Sampdoria e volare temporaneamente al terzo posto. Lo spagnolo, migliore in campo del match, guadagna gli elogi dei quotidiani. "Il gol è la sintesi perfetta di bellezza e concretezza", scrive La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 7,5 in pagella. Per il Corriere dello Sport è la chiave principale del centrocampo laziale. "Esce lui e si spegne la luce", chiosa Tuttosport.

I VOTI DI LUIS ALBERTO

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7