Le pagelle di Maggiore: visione di gioco, spinta, eccellente tatticamente. Che qualità

Un gol, tante buone giocate e una grande personalità. Giulio Maggiore è il migliore in campo di Spezia-Crotone, per noi di TMW così come per La Gazzetta dello Sport (voto 7): "Che qualità. Buona visione di gioco, grande spinta, eccellente tatticamente". Stesso voto dal Corriere della Sera e dal Corriere dello Sport, mentre Tuttosport lo premia addirittura con un 8: "Capitano, al primo anno di A, nel novero di un match che ti lascia senza fiato".

I VOTI DI MAGGIORE

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 8