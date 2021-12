Le pagelle di Maignan: protagonista come all'andata, questa volta in negativo

vedi letture

Al Milan non riesce l'impresa, i rossoneri cadono in casa con il Liverpool e salutano la Champions League. Ultimo posto nel girone, il Milan non parteciperà neanche all'Europa League. I rossoneri pagano gli errori individuali, come quelli di Maignan, il peggiore dei suoi per La Gazzetta dello Sport. Voto 5 per il portiere francese: "Si prende la scena come all'andata ma purtroppo per lui è protagonista in negativo. Il bilancio si fa presto: due tiri, due respinte che mandano in gol il Liverpool". 5,5 il voto invece che troviamo sul Corriere dello Sport: "Impreciso sul tiro di Chamberlain, la respinta porta all’occasione da rete di Salah".

5 il voto che troviamo sul Corriere della Sera: "Sulla respinta del pari poteva fare meglio. E anche sul gol del sorpasso. Quelle palle vanno messe a lato o sopra la porta". Stesso voto nelle pagelle targate TMW: "Torna titolare anche in Champions, perfettibile la parata che è il preludio al gol di Salah. Qualche incertezza sparsa qui e lì, non proprio la sua miglior partita".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5