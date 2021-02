Le pagelle di Mandzukic: prima da titolare e zero tiri. Quasi malissimo per la rosea

Prima da titolare col Milan per Mario Mandzukic, senza lasciare il segno. L'unica sufficienza per il croato è sulle nostre pagine, per il resto poco apprezzato il lavoro oscuro svolto nel 2-2 contro la Stella Rossa. Il voto più negativo è il 5 de La Gazzetta dello Sport: "Male proprio, quasi malissimo". 5,5 per il Corriere dello Sport: "La condizione fisica non è ancora ottimale e si vede". Stesso voto sulle pagine di Tuttosport: "Prima da titolare e zero tiri".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

MilanNews: 5,5