Le pagelle di Milik: trova il gol della speranza. Inspiegabile la scelta di tenerlo in panchina

"Resta incomprensibilmente fuori dagli 11". Inizia così la pagella de La Gazzetta dello Sport di Arkadiusz Milik, a cui il quotidiano assegna un 6, malgrado la sconfitta per 4-3 contro il Benfica: "Entra sul 3-1, ma lotta e riesce anche a trovare il gol della speranza. Perché tre panchine di fila?". Stesso voto anche per il Corriere dello Sport ed il Corriere della Sera, mentre Tuttosport gli assegna un 6,5: "Inspiegabile la scelta di Allegri di tenerlo inizialmente in panchina. Entra e fa subito gol di sinistro". Sulla stessa linea anche TuttoJuve, che lo premia con un 6,5, come TMW: "Entra, ma la Juventus era rimasta negli spogliatoi. A lungo giocatore a cui s'è aggrappata la Vecchia Signora, alza il baricentro, segna un gol che non vale nulla ma che rimarca la scelta sbagliata di Allegri".

I voti

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6

TuttoJuve: 6,5