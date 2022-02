Le pagelle di Mourinho: Roma lenta, prevedibile e senza idee. Senza regista si fa fatica

Difensivamente la Roma funziona, ma davanti c'è tanto da migliorare e lo 0-0 con il Genoa ne è la prova. José Mourinho viene bocciato dai quotidiani. "Il finale ruggente non può far dimenticare la modestia della prova", scrive La Gazzetta dello Sport. Noi di TMW ci siamo espressi così: "Giropalla lento, senza regista si fa fatica ad impostare". Per il Corriere dello Sport "la sua Roma torna lenta e prevedibili". Il Corriere della Sera critica la mancanza di idee là davanti.

I VOTI DI MOURINHO

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5