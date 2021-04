Le pagelle di Muriel: serviva un killer, per poco non fa secco Gasperini

vedi letture

Dopo aver raccolto elogi e gol in quasi tutto il campionato, stavolta stecca e nella sua specialità, l'ingresso dalla panchina: il gol mangiato davanti alla porta sguarnita non ha fatto chiudere occhio a Gasperini e secondo Tuttosport è lo sliding-door della gara. Serviva un killer, sottolinea la Gazzetta dello Sport, per poco Luis Muriel non uccide il suo allenatore, che cade a terra quando sbaglia il gol impossibile.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4