Le pagelle di Pandev: trasforma in oro l'unica vera occasione che gli capita

L'immortale Goran Pandev segna e regala un pareggio importante al Genoa nella sfida con l'Udinese. È lui il migliore in campo dei rossoblù per la Gazzetta dello Sport, che lo premia con un 6,5 in pagella: "Gol perfetto per controllo e rapidità di esecuzione. Alla distanza fatica a trovare spazi, ma la sua è una prova di grande sacrificio". Stesso voto da Tuttosport: "Trasforma in oro l'unica vera occasione che gli capita".

TMW - 6,5

Gazzetta dello Sport - 6,5

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 6,5

Corriere della Sera - 6,5