Le pagelle di Pellegrini: invisibile per quasi un’ora, ma nella ripresa si fa sentire eccome

Non la miglior partita di Lorenzo Pellegrini. Ma, nel 2-1 della Roma sull’Ajax in Europa League, il capitano giallorosso mette comunque il naso in entrambi i gol dei suoi. “Parte lento, nella ripresa pesa eccome”, scrive La Gazzetta dello Sport, voto 7. Lo stesso di Tuttosport: “Al fianco di Dzeko più di posizione che di movimento, resta decisivo calciando la punizione che ravviva i giallorossi”. Mezzo voto in meno sulle pagine del Corriere dello Sport: “Invisibile per quasi un’ora, poi dà la scossa”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Il Messaggero: 6,5

VoceGiallorossa: 6,5