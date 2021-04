Le pagelle di Pioli - Approccio ok, ma sbaglia i cambi e perde. Calha out rimpicciolisce il Milan

L'impatto con la partita dinanzi al Sassuolo è positivo e questo è merito suo, anche perché in casa Milan - nelle ultime ore - è successo tutto e il contrario di tutto. Mister Stefano Pioli ha però il demerito di non riuscire a tenere a galla il Diavolo con i cambi nel momento decisivo del match. Un'analisi, quella di TMW, confermata anche dal giudizio di questa mattina de La Gazzetta dello Sport: "Disegna bene la partita, pressando la costruzione del Sassuolo che soffre in avvio e accentrando Saelemaekers tra le linee. Forse Calha era stanco, ma la sua uscita ha rimpicciolito il Milan", si legge sulla rosea dopo la sconfitta casalinga dei rossoneri. "Gara dai due volti: primo tempo in pieno controllo, nella ripresa il crollo", il commento sempre sulla stessa lunghezza d'onda che troviamo sul Corriere dello Sport. Insomma, un altro brutto stop per la corsa Champions del Milan, che al tecnico ex Fiorentina, Inter e Lazio costa stamane una pioggia di insufficienze (ma c'è anche un 6).

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

MilanNews: 5