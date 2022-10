Le pagelle di Pioli: uno dei suoi Milan peggiori. Prova ad aggiustarla, nessuna scossa

Un brutto Milan cade sul campo del Torino. I rossoneri sembrano essere dei lontani parenti di quella squadra che in trasferta non perdeva da una vita. Bocciato dai quotidiani il tecnico Stefano Pioli, voto 5 da La Gazzetta dello Sport: "Uno dei suoi Milan peggiori. Non trova sbocchi (sì, Bennacer è mancato), va sotto agonisticamente, non reagisce con i cambi. Poi certo, se Leao...". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Primo tempo horror con tantissimi errori, nella ripresa prova ad aggiustarla ma nessuna scossa".

5,5 il voto che troviamo sul portale specializzato Milannews.it: "Commette lo stesso errore di Verona, dove tiene fuori Bennacer e la manovra della squadra ne risente clamorosamente. Preoccupante l’approccio della squadra e la mancata reazione dopo la doppia occasione fallita da Leao. È come se il suo Milan si sia fermato lì. Campanello d’allarme che suona forte". Mezzo voto in meno da TMW: " I segnali sinistri della serata si vedono da come la squadra spreca due gol in sei minuti. L'impressione è di una squadra che arriva a Torino stanca fisicamente e psicologicamente, tanto che nemmeno i cambi all'intervallo danno la scossa".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

Milannews.it: 5,5