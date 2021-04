Le pagelle di Pirlo: scaccia via i fantasmi. Vincere è l’unica cosa che conta

La Juve soffre, si chiude, riparte. E batte 2-1 il Napoli: un successo che rilancia le ambizioni di Champions League per i bianconeri e soprattutto quelle di Andrea Pirlo di rimanere in sella anche nel prossimo campionato. “Un giorno genio e l’altro nella polvere - scrive La Gazzetta dello Sport - dategli un regista, Dybala e una stagione di esperienza, poi ne riparliamo”. Voto 7 per la rosea, così come Tuttosport (“Il primo tempo lo vince a modo suo, nella ripresa subentrano cuore e orgoglio”) e Corriere della Sera (“Vincere è l’unica cosa che conta”). Chiudiamo col 6,5 del Corriere dello Sport: “Esce dal centrocampo liquido, si affida al vecchio caro 4-4-2. Scaccia via i fantasmi e le ombre con umiltà”

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7