Le pagelle di Quagliarella: due occasioni Samp, due tiri di Fabio. Ma è un Fuoco di Quaglia

vedi letture

Una prova da ex sufficiente quella di Fabio Quagliarella contro la Juventus. Noi di TMW gli abbiamo assegnato un 6 in pagella, mentre da La Gazzetta dello Sport arriva mezzo voto in più: "Due occasioni della Samp, due tiri di Quagliarella". Il Corriere della Sera invece gli dà meno della sufficienza e si lascia andare ad un gioco di parole: "Fuoco di Quaglia". Per il Corriere dello Sport si dimostra vivo, così come per Tuttosport.

I VOTI DI QUAGLIARELLA

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6,5