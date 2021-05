Le pagelle di Quagliarella - Una sentenza contro le sue ex squadre: entra e abbatte l'Udinese

vedi letture

Una sentenza contro le sue ex squadre. Entra a gara in corso e dal dischetto non sbaglia, realizzando l'ennesimo gol da tre punti per la sua Sampdoria. Si può riassumere così la prestazione di Fabio Quagliarella nella sfida di ieri contro l'Udinese, finita 0-1 proprio grazie alla sua realizzazione su calcio di rigore. "In pochi minuti avvia l'azione del rigore, lo trasforma e poi recrimina per il bis fallito. Pungente", scrive non a caso anche La Gazzetta dello Sport sul bomber campano, motivandone il 6,5 in pagella. Stesso identico voto anche per tutte le altre testate prese in esame, sia a livello locale che nazionale.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5