Le pagelle di Radonjic: fa la differenza. Avrà capito che Juric lo vuole sempre così?

Il Torino batte il Lecce a domicilio per 2-0 e riscopre Radonjic dopo le recenti polemiche sul suo rendimento. La Gazzetta dello Sport scrive: "La sua grande occasione di redenzione dopo le critiche: il serbo la sfrutta in pieno con le volate che portano al gol". Il Corriere dello Sport lo definisce "scatenato" mentre Tuttosport scrive: "Per il serbo arriva la chance dal primo minuto. Sfruttata: non è svagato quando c'è da rientrare ed è incisivo in fase offensiva". TorinoGranata lo giudica da 7: "È così che lo si vuole vedere sempre: capace di saltare l’uomo e di servire assist vincenti. Lo avrà finalmente capito?". Infine la valutazione di TMW: "Juric ha detto che non è riuscito a renderlo calciatore e lui risponde con una prova da calciatore di grandissima qualità e personalità. Il 2-0 è tutto merito suo grazie a un'azione degna delle sue enormi potenzialità. Fa la differenza, e potrebbe farla sempre".

I voti

