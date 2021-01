Le pagelle di Ranieri - Tre moduli in appena un'ora, ma alla fine ha ragione anche stavolta

Comincia con la difesa a tre e, quando si rende conto che le cose non girano come vorrebbe, cambia schema e passa a quattro. La mossa, più che altro per un episodio, paga quasi subito e porta i suoi frutti con il raddoppio di Keita poco dopo la mezz'ora. Passa al terzo modulo differente dopo un'ora, scegliendo la comfort zone del 4-4-2 per l'ultima parte del match. Poco da fare, anche stavolta mister Claudio Ranieri ha avuto ragione su tutta la linea. "La Samp è solida, molto fisica e ha conoscenze che garantiscono tranquillità anche nei momenti difficili", è non a caso la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport dopo il 2-0 rifilato al Parma.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7