Le pagelle di Raspadori: a 21 anni non ci si guadagna la fascia da capitano per caso

Fascia da capitano al braccio, Raspadori trascina il Sassuolo e ferma la Roma nel 2-2 tra giallorossi e neroverdi. “Ci prova più volte, alla fine trova il jolly”, scrive Tuttosport a corredo del 7 in pagella. Si sale a 7,5 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport (“Sempre in anticipo, crea occasioni e si merita il 2-2”) e del Corriere dello Sport (“Mobile e scaltro, non si guadagna la fascia da capitano a 21 anni per caso”).

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5