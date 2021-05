Le pagelle di Rebic - Prima re di Torino, poi assente a San Siro: non è lui il vice-Ibra che serve

vedi letture

Mattatore del Grande Torino, è affidato a lui il ruolo di sostituto di Ibrahimovic. Scalda il destro già al minuto 4, strozzandolo un po’. Sembrano le prove generali, sarà in realtà uno dei pochi segnali che darà. Ante Rebic, nella sfida a dir poco importante contro il Cagliari, è stato assente ingiustificatamente. "Ama muoversi da regista avanzato, ma non è di questo che aveva bisogno il Milan ieri. Non è un centravanti, il colpo di testa goffo con cui annulla un buon cross nella ripresa è il manifesto della sua notte", è difatti l'analisi de La Gazzetta dello Sport sulla prestazione da 4,5 in pagella del croato. "Non è un centravanti e in certe partite si nota più che in altre. Stavolta ci mette pure del suo, in peggio", rincara la dose il Corriere dello Sport seppur con un voto leggermente più alto. Fatto sta che il Diavolo, in vista della prossima stagione, ha la necessità assoluta di un vice-Ibra là davanti.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

MilanNews: 5