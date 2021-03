Le pagelle di Ribery: arriva da un altro pianeta a dispensare il suo calcio sulla Terra

Ribery titolare e la Fiorentina torna alla vittoria. L'immensa classe del francese aiuta la Fiorentina a vincere lo scontro diretto e conquistare tre punti preziosissimi per la salvezza. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "Il vecchietto fa sempre male. È lui a indirizzare la partita e poi a richiuderla con giocate importanti, in verticale". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "Arriva da un altro pianeta a dispensare il suo calcio sulla Terra. Le gambe frullano ancora, ma la testa di questo giocatore va alla stessa velocità della luce, forse per questo le sue giocate illuminano. Non lo prendono mai e ha così tanta voglia e tanta forza che il suo assist arriva nel finale".

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7,5

Tuttosport - 6,5

Corriere della Sera - 7,5