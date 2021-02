Le pagelle di Ronaldo: non è serata da lode, ma ci pensa sempre lui. Istinto killer

Un pallone, un gol. Straordinaria la freddezza di Cristiano Ronaldo, che anche quando non brilla riesce ad andare a segno e a mantenere grande cinismo. Tra i migliori della Juventus contro l'Hellas Verona c'è sicuramente lui. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 6,5 in pagella: "Non è serata da lode, però è sempre suo il gol che porta in vantaggio la Juventus". "Se la squadra ha delle difficoltà ci pensa lui", si legge sul Corriere dello Sport che si accoda. Mezzo punto in meno da Tuttosport che ne elogia l'istinto killer.

I VOTI DI RONALDO

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6