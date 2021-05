Le pagelle di Semplici - Col braccino contro la squadra del cuore ma il punto è pesante

vedi letture

Il fiorentino Leonardo Semplici avrebbe probabilmente preferito vedere i viola salvarsi nonostante la sconfitta anziché terminare la giornata con un pareggino che smuove la classifica ma senza garantire una certa sicurezza in vista del finale di stagione. Per La Gazzetta dello Sport, nonostante il voto sufficiente, il punto conquistato dai sardi è semplicemente "il minimo". Per Tuttosport, "preferisce non osare" accontentandosi del punto mentre il Corriere dello Sport sottolinea come "se davvero ci prova, questa volta la squadra non lo segue". Per TMW il punto è positivo come per TuttoCagliari che definisce il pareggio come "pesantissimo in chiave salvezza".

I voti

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

TuttoCagliari: 6