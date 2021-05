Le pagelle di Simy - Al posto giusto nel momento giusto. 20 gol e un futuro ancora in Serie A

vedi letture

Il mercato non gli interessa, lo ha confermato lui stesso prima del match. Ma contro il Benevento Nwankwo Simy non è di certo in splendida forma: passa più tempo a litigare con Glik che a giocare palloni. Il "problema" per gli avversari è uno soltanto: alla fine si trova sempre al posto giusto nel momento giusto, e condanna i giallorossi con il classico dei gol in pieno recupero. "Partita anonima, ma se arriva una palla lì lui la sbatte dentro. E sono 20 gol", sentenzia La Gazzetta dello Sport dopo l'ennesima marcatura in questa stagione realizzata dal bomber nigeriano. Che difficilmente seguirà il Crotone in Serie B (piace tra le tante anche alla Lazio).

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7