Le pagelle di Sirigu: sette gol subiti per la quarta volta in carriera. Si incavola ma non basta

Per un portiere non è mai piacevole subire una goleada. Sette gol, però, sono davvero troppi, soprattutto se ti capita per la quarta volta in carriera. E così, Salvatore Sirigu vive un'altra serata terribile, tradito dai compagni di squadra e travolto dalla furia di un Milan praticamente perfetto. Il numero uno granata è incolpevole e non riesce ad evitare la batosta, anche se i maggiori quotidiani nazionali non lo risparmiano: il 5 in pagella è unanime. Sirigu è forse poco reattivo in un paio di circostanze e dopo la quinta rete rossonera perde le staffe e riversa il nervosismo contro la difesa. Si incavola con tutti, ma ormai la frittata era già fatta.

Tuttomercatoweb.com 5

La Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5