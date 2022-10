Le pagelle di Skriniar: una roccia, onora la fascia da capitano. Bentornato a casa

"La fascia sul braccio vale come un segnale. Si esalta, sbaglia forse una sola lettura in 90'. Bentornato a casa". Questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport sulla prova di Milan Skriniar, perno della difesa dell'Inter, nel successo per 1-0 contro il Barcellona. Così come la rosea, anche il Corriere dello Sport gli assegna un 7: "Non sbaglia neanche la punteggiatura sui palloni che cadono in area, bravo anche nell'uno contro uno". Addirittura da 7,5 lo slovacco per Tuttosport: "Dietro è un gigante. Onora alla grande la fascia da capitano", mentre è solo da 6,5 per il Corriere della Sera ("Una roccia, Raphinha gli rimbalza addosso") e L'Interista ("Ci mette più rabbia e cattiveria del solito. Ed è già una notizia. Che sia sulla strada della rinascita?"). Infine c'è il 7 di TMW: "Per una serata, proprio quando serve, torna il muro slovacco che potrebbe anche valere 70 milioni a 12 mesi dalla scadenza del contratto".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5

L'Interista: 6,5