Le pagelle di Szczesny: il peggiore per manifesta colpevolezza, gara ai limiti dell'horror

vedi letture

Inizio di stagione da incubo per Szczesny. Nella ripresa perde completamente la bussola, causa il rigore ed è colpevole sul gol del pari dell'Udinese. Voti pessimi su giornali, a partire dal 4 che troviamo su La Gazzetta dello Sport: "Il 2-2 è tutto qui, nei due poli che non si attraggono, l'8 a Dybala e il 4 a Szczesny per manifesta colpevolezza. Due errori pacchiani, ma tecnicamente spiegabili. Si aspre un fronte delicato, Perin si tenga pronto". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Responsabilità evidenti sul rigore, perché la respinta su Arslan (prima di stenderlo) è centrale. Cosa combina sul pari di Deulofeu è complicato spiegarlo. Forse sono i retaggi della costruzione dal basso? Il portiere deve parare. Se proprio è in difficoltà, butti via il pallone". Voto 3 sul Corriere della Sera: "Non trattiene un rito fiacco e causa il rigore, rialzandosi stile moviola. Poi il patatrac con i piedi. Due situazioni imbarazzanti". Bocciato senza appello anche su TMW: In un paio di circostanze deve metterci i guantoni, ma nella prima frazione è davvero poco impegnato. Nella seconda sbaglia su Arslan ed è costretto a concedere il rigore. Poi va nel pallone completamente, rischiando di concedere un altro rimbalzo, regalando il 2-2 sul pressing di Okaka, rischiando in uscita. Partita ai limiti dell'horror".

TMW: 3,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 3