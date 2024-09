Le pagelle di Thiago Motta: la sua Juventus non dà mai la sensazione di poter perdere

vedi letture

La Juventus non va oltre lo 0-0 in casa contro la Roma e si ferma per la prima volta in campionato, dopo due vittorie consecutive. Nella sfida ai giallorossi alla formazione di Thiago Motta manca il gol e il Corriere dello Sport, voto 6, lo sottolinea nella sua pagella: "La sua Juve non concede tiri in porta ma stavolta non riesce neanche a farne. Le squadre si bloccano a vicenda e non trovano spazi, il suo attacco stavolta non riesce a rendersi pericoloso come nelle prime due partite. Gli inserimenti dei big nella ripresa non aumentano la pericolosità offensiva. Il punticino lascia comunque la Juve in vetta con Inter e Torino".

Prova sufficiente anche per Tuttosport: "Il suo predecessore teorizzava che, quando non si riesce a vincere, almeno non bisogna perdere. La nota positiva sta qui: in una serata molto poco ispirata, la squadra non dà mai l’impressione di poter cadere. Ma nel primo tempo manca qualità e nella ripresa brillantezza: il primo vero test finisce… zero a zero". Si accoda La Gazzetta dello Sport: "Primo tempo con poco pressing e squadra che non riesce a salire, ripresa più offensiva con i nuovi che però non sono ancora al top".

Infine il giudizio di TMW: Non è di certo la sua Juventus più bella, ma la compattezza e l'atteggiamento sicuramente gli sono piaciuti. Dà fiducia ancora ai giovani Savona e Mbangula, nella ripresa prova a mescolare le carte inserendo Conceiçao e Koopmeiners, ma ne viene fuori uno scialbo 0-0: un pareggio giusto con l'amico De Rossi".

Le pagelle di Thiago Motta

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Il Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Bianconeranews.it: 6