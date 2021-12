Le pagelle di Tomori: a due facce, ma quella brutta incide di più. Errore pesantissimo

Segna il gol della speranza, poi è protagonista in negativo del gol del sorpasso Liverpool firmato Origi. Fikayo Tomori in lacrime sul campo dopo il triplice fischio è l'immagine della serata rossonera: 5,5 il voto per il difensore che troviamo su La Gazzetta dello Sport: "Rifiuta di autoproclamarsi leader in difesa senza Kjaer, eppure guida da professore per un'ora, con zampata dell'1-0. Ma pecca di presunzione e "serve" il 2-1 ai Reds". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Si trasforma in attaccante d’area e firma la sua prima rete in Champions con la maglia del Milan. Gioca una partita solida ma commette la leggerezza di perdere palla e i Reds segnano il 2-1".

5,5 il voto che troviamo sul Corriere della Sera: "Il gol dell'illusione è da attaccante di razza, ma l'erroraccio sul 2-1 è davvero grave. Non da lui". 4,5 invece il voto nelle pagelle targate TMW: "A due facce, ma quella brutta incide di più. Segna il gol che porta in vantaggio il Milan, perde il pallone che diventa il 2-1 dei Reds. Errore pesantissimo".

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5