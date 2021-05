Le pagelle di Vlahovic: ennesima conferma, doppietta da bomber vero

Dusan Vlahovic segna ancora, ma la sua doppietta al Bologna non basta alla Fiorentina per conquistare una vittoria dal sapore della salvezza. Finisce 3-3 col Bologna, ma l'ennesima prestazione del serbo, unica nota lieta nella travagliata stagione della Fiorentina, è da incorniciare. Voto 8 da TMW: "Diciottesimo gol in campionato, quello del serbo su calcio di rigore. Poi anche il 19°, per una doppietta personale che quasi regala i 3 punti alla Fiorentina. Ennesima conferma". 7,5 invece il voto che troviamo nelle pagelle di Tuttosport: "Freddo e preciso nella trasformazione del rigore. Doppietta da bomber vero: sale a quota 19 in classifica".

TMW - 8

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 8

Tuttosport - 7,5

Corriere della Sera - 7,5