Le pagelle di Zalewski - Insegnano all’oratorio cosa non fare da ultimo uomo

vedi letture

La Roma cade in casa contro l'Inter, decide il gol di Lautaro Martinez. Una rete nata da un errore di Zalewski, che ha perso malamente palla a centrocampo dando il via al contropiede nerazzurro. Per La Gazzetta dello Sport il polacco, con 5 in pagella, è il peggiore dei suoi: "Sembra vivo e frizzante, almeno nel primo tempo. Ma nella ripresa emerge la ruggine e perde lucidità. Fino all’errore decisivo sul gol. Fischiato". 4,5 invece il voto che troviamo su Tuttosport: Si fa rubare da Frattesi il pallone che genera la ripartenza sul gol: errore da matita blu. Esce tra i fischi di uno stadio intero".

Voto 5 anche dal Corriere dello Sport: "Il gol parte dal suo errore che innesca il contropiede avversario. Appena due minuti prima aveva sbagliato un assist in area per Dovbyk". Voto 4 invece dal Corriere della Sera: "Insegnano all’oratorio cosa non fare da ultimo uomo. L’errore è letale".

Bocciato, con 4,5 in pagella, anche da TMW: "Buona spinta sulla sinistra, in una prova macchiata però in modo indelebile dalla gestione pessima del pallone dando il là all'azione del gol di Lautaro".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4

Vocegiallorossa.it 5