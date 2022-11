Le pagelle di Zielinski: serve un dessert freddo al banchetto dei sognatori dello scudetto

"Il suo ingresso aumenta la forza percussiva della squadra". Motiva così il 7 a Piotr Zielinski La Gazzetta dello Sport, che esalta il centrocampista del Napoli, decisivo nel 2-0 contro l'Empoli: "Arriva due volte al tiro: la seconda è quella buona. Gran bel gol". Stesso voto per il Corriere della Sera e Tuttosport: "Raccoglie l'invito di Lozano e mette la partita in ghiaccio". Mezzo punto in meno invece (6,5) per il Corriere dello Sport: "L'immancabile, classico gol dell'ex con un inserimento dei suoi. Un dessert servito freddo - ma senza alcun rancore - al banchetto dei sognatori dello scudetto". TuttoNapoli gli assegna un 6,5: "Qualche intuizione, anche diversi errori, poi fa girare palla e partecipa all'assedio con un uomo ed un gol in più e firma il 2-0 con un gran gol di prima intenzione". Infine è da 7 per TMW: "Mette il punto interrogativo sulla partita realizzando il gol del 2-0 su un perfetto cross di Lozano".

I voti:

TMW: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 6,5