Le pagelle di Immobile: 11° gol in trasferta consecutivo. Ma la sua prova non è da Scarpa d'Oro

Nello scialbo pareggio di Marassi contro il Genoa, la Lazio trova in Ciro Immobile il solito motivo per sorridere. L'attaccante arriva in doppia cifra in campionato, più in generale è l'undicesima trasferta consecutiva a segno e il non gol nelle ultime 10 presenze in campionato. Una sentenza, anche se Tuttosport sottolinea come non sia stato un pomeriggio da Scarpa d'Oro visti i 2-3 errori sotto porta. Ma nonostante tutto, per molti resta il migliore in campo e il vero uomo squadra della Lazio.

Le pagelle di Immobile

TMW 6,5

Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 5,5

la Repubblica 6

Corriere della Sera 5,5