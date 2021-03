Le pagelle di Locatelli: è una rivincita, non è un caso se lo segue la Juventus

Venticinque ottimi minuti, dopo ottantacinque in chiaroscuro contro l'Irlanda del Nord. Manuel Locatelli fa la differenza con il suo ingresso in Bulgaria, dando una mano a guadagnare una vittoria dove non era mai arrivata. Finale da protagonista, gol splendido e un lancio per Immobile. C'è un motivo per cui la Juventus ha deciso di metterlo nel mirino, ma in generale - riporta La Gazzetta dello Sport - è davvero una rivincita dopo la sfida del Tardini dove era stato uno dei peggiori.

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5