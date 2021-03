Le pagelle di Pioli: l'alchimista accresce la sua fama a Old Trafford. Prepara un capolavoro

Stefano Pioli non ha ancora finito di stupire tutti, col suo Milan. “Prepara un capolavoro. Ti aspetti degli agnellini a Old Trafford, trovi dei lupi che sbranano gli inglesi”, scriviamo su TMW. “L’alchimista accresce la sua fama anche in Europa: ha portato i suoi a dominare a Old Trafford”, sintetizza la Gazzetta dello Sport mentre per il Corriere dello Sport il suo Milan “gioca bene e ha cuore”. Per qualcuno, leggi il Corriere della Sera, il pareggio sta addirittura stretto col Milan che si prende la scena a Old Trafford nonostante l’assenza dei 6 titolari e la presenza in campo di 5 classe ’99.

Le pagelle di Pioli

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 7,5

la Repubblica - 7

Corriere della Sera - 7