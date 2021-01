Le pagelle di Szczesny: migliore in campo. Con la Juve in panne aziona il soccorso stradale

In maniera quasi unanime, Wojciech Szczesny è votato come migliore in campo di Juventus-Napoli. "La parata su Lozano è da pontificato", scriviamo su TMW in merito alla smanacciata nel primo tempo sul colpo di testa del messicano. Per la Gazzetta "veste il giallo come gli uomini del soccorso stradale e a quello serve", azionando il pronto intervento quando la Juve è in panne. Le esaltazioni però non finiscono qui. Per la Repubblica, ad esempio, la sua parata su Lozano nel primo tempo è da extraterrestre. Si supera anche nel finale sul tiro deviato da Chiellini, anche per questo per il Corriere della Sera è più decisivo di Ronaldo.

Le pagelle di Szczesny

TMW 7.5

La Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 7

la Repubblica 7,5

Corriere della Sera 7,5