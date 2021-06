Le pagelle di Verratti - E' lui l'mvp. Il ballottaggio con Locatelli gli fa alzare il livello

Per quasi tutti, Marco Verratti è il migliore in campo di Italia-Galles. "Torna e con quel talento benedetto dalla Dea Eupalla, rende tutto più semplice", il giudizio di TMW. Per qualcuno doveva solo mettere minuti nelle gambe, invece sfodera una prestazione maiuscola e completa. "E' come se giocasse da un mese, invece di fare rieducazione", scrive la Gazzetta dello Sport. Conquista il fallo e serve l'assist sulla punizione che porta al gol di Pessina. "L'esplosione di Locatelli gli ha fatto alzare il livello, in vantaggio nel ballottaggio c'è ancora il parigino", sottolinea il Corriere della Sera.

Le pagelle di Verratti

TMW - 8

Gazzetta dello Sport - 7.5

Corriere dello Sport - 8

Tuttosport - 7.5

la Repubblica - 6.5

Corriere della Sera - 7.5