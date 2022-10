Libero su Allegri: "Dopo l'uscita dalla Champions la panchina è ancora salva?"

Libero di questa mattina, raccontando la sfida persa dalla Juventus in Champions League contro il Benfica per 4-3 si chiede: "Ora che la Champions è sfumata definitivamente e l'Europa League è ancora tutta da conquistare, la panchina di Allegri è ancora salva?". Agnelli lo aveva confermato dopo la disfatta contro il Maccabi, ma ora c'è la certezza di un'eliminazione dolorosissima anche per i conti. I tifosi intanto vogliono ampiamente la sua testa, con l'hashtag "#AllegriOut" che spopola fin dall'intervallo. "Il tempo delle figuracce - conclude il quotidiano - sembra davvero finito".