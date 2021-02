I like di Icardi: sgarbo all'Inter, messaggio alla Juve. E la clausola anti-Italia non vale più

Basta un like. Anzi, bastano diversi like. Quelli che Mauro Icardi, visto dal punto di vista dell’Inter core ingrato, ha regalato a mezza rosa della Juventus dopo l’eliminazione nerazzurra per mano di CR7&Co in Coppa Italia. Un buon modo di servire un antipasto, decisamente prima del tempo, al mercato estivo. Nel quale, tra i tormentoni, ci sarà sicuramente una domanda.

Icardi può diventare bianconero? Scaduta la clausola anti-Italia sancita nell’affare tra Inter e PSG, il prossimo può essere il mercato del bomber argentino. Più che convincente nella prima stagione all’ombra della Tour Eiffel, frenato da qualche infortunio di troppo in questa annata, dove comunque la sua media-gol (5 in 11 giornate di campionato) rimane di quelle che fanno gola. Alla Juventus, certo: non è un mistero che a Torino in tanti stimino il classe ’93 di Rosario, a partire dall’attuale ds Paratici. E parlare di quei like non è pura speculazione: non si parla di un ragazzino che sfoglia Instagram nella sua cameretta, ma di un bomber milionario, ultra-seguito e ultra-consigliato in ogni sua scelta. Anche sui social. Il messaggio è inequivocabile: c’è anzitutto da smaltire qualche veleno residuo dalla separazione con l’Inter. Ma c’è anche il gradimento, per ora solo social, di Icardi alla Vecchia Signora. Dipenderà dagli incastri: a Torino c’è Ronaldo, ma ci sono anche Dybala e Morata. Col primo si tratta (in maniera complicata) il rinnovo, il secondo è destinato a rimanere. E poi le idee della Juve per il proprio attacco sono tante, la strategia di giocare su più tavoli (qualcuno ha detto Milik? Altro nome che può tornare d’attualità) ormai vista e rivista. Del resto, Icardi piace solo a Torino: anche a Roma, sponda giallorossa del Tevere, ha i suoi estimatori.