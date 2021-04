"Mentiroso". Perin, l'accusa in spagnolo a Cristiano Ronaldo e il precedente dell'andata

Il nome di Cristiano Ronaldo non figura tra quello dei marcatori di Juventus-Genoa (terminata 3-1), ma a fine partita CR7 è stato comunque protagonista di un botta e risposta con il portiere avversario, Mattia Perin. All'86' viene fischiato un fallo in attacco sull'estremo difensore rossoblù su un pallone alto a CR7, il portoghese non è d'accordo con la decisione del direttore di gara e gli dice di non averlo toccato. A questo punto il numero 1 genoano si rivolge a Ronaldo chiamandolo "mentiroso", ovvero bugiardo in spagnolo.

Il precedente tra Ronaldo e Perin - Nel match di andata (terminata sempre 3-1 per i bianconeri) i due si erano già beccati. In occasione del secondo calcio di rigore a favore della Juve -ricorda il Corriere dello Sport - il portiere rossoblù aveva voluto stuzzicare l'attaccante bianconero e aveva chiesto al portoghese se volesse calciare ancora una volta centralmente: "Ancora centrale?" urlò Perin. Ronaldo, però, non si fece distrarre e calciò di potenza centralmente sotto la traversa, spiazzando ancora l'estremo difensore rossoblù che si tuffò sulla sinistra.