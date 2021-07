Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, TUTTO SU LOCATELLI. MILAN, GIROUD IN ITALIA GIOVEDI', NUOVI CONTATTI PER BALLO-TOURE'. ROMA, ECCO RUI PATRICIO, RIVOLUZIONE FRA I PALI: IN ARRIVO IL DODICESIMO? ATALANTA, PICCOLI E KOVALENKO VERSO EMPOLI. GENOA, SIRIGU CANDIDATO PRINCIPALE PER LA PORTA, PRONTO IL RINNOVO DI BEHRAMI. SAMPDORIA, NEL MIRINO LAURINI. UDINESE, SCATTO PER SILVESTRI. SALERNITANA, TORNA JAROSZYNSKI. EMPOLI, OCCHI SU CLEONISE.

Terminato nel migliore dei modi l'Europeo per Manuel Locatelli è arrivato il momento di capire di quali colori si tingerà il suo futuro. L'addio al Sassuolo è certo e la Juventus è la società da tempo in pole per acquistarlo. La richiesta è di 40 milioni di euro e i bianconeri, stando a La Gazzetta dello Sport, puntano ad arrivare a 30 di cash più una contropartita tecnica da scegliere tra Gianluca Frabotta, Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli. La trattativa appare già ben indirizzata, con l'Arsenal, altre società interessata all'ex Milan, che è stata scartata dallo stesso giocatore preferendo il trasferimento a Torino.

Olivier Giroud è sempre più vicino al Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW sono stati infatti risolti gli ultimi dettagli burocratici tra il club rossonero e il Chelsea e il giocatore è atteso a Milano nella giornata di giovedì, mentre le visite sono in programma per venerdì.

In attesa della fumata bianca, sempre più vicina, per l'operazione Giroud con il Chelsea, la dirigenza del Milan ieri si è adoperata per portare avanti il lavoro per il nuovo terzino sinistro. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ieri, infatti, ci sarebbe stato un nuovo contatto con il Monaco Fodè Ballo-Touré. Per il giocatore senegalese i rossoneri hanno messo sul piatto un'offerta di prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro, mentre il club del Principato ne chiede almeno 6 con la certezza dell'acquisto al termine della prossima stagione. Situazione, dunque, che appare per il momento congelata con Ballo-Touré che "tifa" per l'accordo e l'inizio dell'avventura italiana.

Benvenuto alla Roma, Rui Patricio". Questo il tweet della Roma per l'ufficialità del portiere portoghese come nuovo giocatore giallorosso.

La Roma ha accolto oggi Rui Patricio, sbarcato in città dopo aver salutato il Wolverhampton e raggiunto l'accordo coi giallorossi. Oggi le visite mediche, poi la firma su un triennale e due anni e mezzo di contratto con il club di José Mourinho. Sarà lui il nuovo numero del club giallorosso. Una vera e propria rivoluzione tra i pali della Roma. I giallorossi hanno salutato Pau Lopez destinazione Olympique Marsiglia e anche Antonio Mirante a cui non è stato rinnovato il contratto. E' rientrato Robin Olsen dall'Everton ma anche lo svedese resta tra i cedibili per i giallorossi. Così, per il momento, il secondo resta il brasiliano Daniel Fuzato, anche se è da capire se la Roma vorrà puntare su un estremo difensore di maggior esperienza come dodicesimo.

Doppio colpo in arrivo per l'Empoli dopo Guglielmo Vicario tra i pali. La società di Fabrizio Corsi sta per definire anche un innesto in attacco e uno sulla trequarti. Confermate le indiscrezioni degli scorsi giorni, la società azzurra sta per definire in queste ore l'arrivo in prestito di Roberto Piccoli dall'Atalanta. Un riferimento avanzato cercato e voluto dal ds Pietro Accardi che proprio dalla Dea sta per prendere un altro giocatore come l'ucraino Vitor Kovalenko. Doppio prestito, l'Atalanta sorride perché manda i suoi a farsi le ossa e l'Empoli rinforza l'organico di Aurelio Andreazzoli. Piccoli è reduce dal prestito allo Spezia che ha provato a prenderlo fino all'ultimo per un'altra stagione in Liguria mentre Kovalenko è arrivato a gennaio dallo Shakhtar Donets.

Tuttosport fa il punto della situazione sulla porta del Genoa, con il nome di Salvatore Sirigu, in uscita dal Torino, che pare essere diventato l'obiettivo principale del Grifone. Dietro nelle gerarchie invece Sepe del Parma e Perin, al quale la Juventus avrebbe voluto affidare il ruolo di vice-Szczesny.

Un anno in più: Valon Behrami è pronto per rinnovare il suo contratto con il Genoa. Diciotto partite nella gestione di Davide Ballardini, il centrocampista svizzero è attualmente formalmente svincolato ma metterà a breve nero su bianco su un accordo di un'altra stagione con il Grifone. Col Genoa il classe 1985 di Mitrovice, Nazionale svizzero, ha giocato 68 partite in totale ed è ancora a caccia del primo gol. Col prossimo campionato, quella rossoblù potrebbe diventare la maglia che vestirà di più in carriera (al momento è a 77 presenze con la Lazio, 70 col Napoli).

Potrebbe essere ancora in Serie A il futuro di Vincent Laurini. Il terzino di Thionville, classe 1989, è reduce dalla stagione col Parma culminata con la retrocessione in serie cadetta. Cinque anni all'Empoli, poi Firenze e dal 2019 ai Ducali, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com è nel mirino della Sampdoria. I blucerchiati nel ruolo hanno il nazionale polacco Bartosz Bereszynski per il quale non mancano le richieste. Per questo il club di Massimo Ferrero sta cercando un rinforzo d'esperienza nella posizione e il primo nome è quello del trentaduenne transalpino.

Non solo Destiny Udogie, terzino classe 2002 a un passo dal trasferimento dall'Hellas Verona all'Udinese per circa due milioni di euro. Il club friulano è molto vicino anche all'accordo col portiere dell'Hellas, ovvero Marco Silvestri. Proposto al portiere un contratto di durata triennale e l'accordo è molto vicino. Ci saranno poi da definire i dettagli economici dell'accordo tra i due club, che però hanno già avviato la trattativa.

Pawel Jaroszynski è prossimo a vestire la maglia della Salernitana per la terza volta. L'esterno polacco, in partenza dalla Polonia, sarà a Salerno nella giornata di giovedì per le visite mediche e poi si aggregherà ai suoi compagni per Cascia. Rinnoverà il suo contratto con il Genoa ma poi passerà alla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto al determinarsi di qualche condizione, che sarà però semplice poi da raggiungere (potrebbe scattare alla prima presenza nella nuova stagione di serie A con i granata). Tuttò cio per non gravare sul bilancio della società. Genoa e Salernitana quindi nelle prossime ore si siederanno a tavolo per trovare il miglior accordo per tutte le parti in causa.

L'Empoli punta Denilho Cleonise. Diciannove anni, il classe 2001 si è liberato dal Genoa in estate: nato ad Amsterdam, l'esterno sinistro d'attacco è scuola Ajax ed è arrivato al Grifone nell'estate del 2018. Dopo tre anni, ha chiuso la carriera a Genova e secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, adesso sarebbe nel mirino dell'Empoli. Il club azzurro è ora tra i più attivi sul mercato. Ha chiuso per Guglielmo Vicario tra i pali dal Cagliari, è vicino a Roberto Piccoli e Vitor Kovalenko in prestito dall'Atalanta e ora prova anche a prendere Cleonise, libero da contratto.

PSG, DOMANI ARRIVA DONNARUMMA. JOAO MARIO AL BENFICA. OLYMPIQUE MARSIGLIA, SOGNI COUTINHO E UMTITI. OLYMPIACOS, ARRIVA VACLIK. MANCHESTER UNITED, AL BORUSSIA DORTMUND 73 MILIONI PER SANCHO. ARSENAL, CONTATTI CON IL WOLVERHAMPTON PER RUBEN NEVES. VILLARREAL, INGAGGIATO IL SENEGALESE DIA.

Archiviato l'Europeo dopo il trionfo con l'Italia e il titolo di miglior giocatore del torneo, Gianluigi Donnarumma è ora pronto a dare il via alla sua avventura al Paris Saint-Germain dopo aver svolto le visite mediche durante la competizione. Il PSG sta preparando il suo arrivo che, scrive 'RMC Sport', è previsto per la giornata di mercoledì. In quell'occasione il portiere classe '99 firmerà il contratto di durata quinquennale, verrà ufficializzato e conoscerà il suo nuovo allenatore, Mauricio Pochettino.

Dopo aver risolto ieri il suo contratto con l'Inter, Joao Mario è ufficialmente un nuovo giocatore del Benfica. Il club lusitano, attraverso i propri canali social, ha infatti annunciato da poco l'ingaggio del centrocampista portoghese, che nell'ultima stagione è stato tra i protagonisti del titolo conquistato dallo Sporting.

Inter, Milan, Leicester e adesso anche l'Olympique Marsiglia. C'è la fila per Philippe Coutinho e il club francese prova a guadagnare posizioni sfruttando gli ottimi rapporti tra Mateu Alemany e Pablo Longoria, che si conoscono bene avendo lavorato insieme a Valencia. Il Marsiglia non è interessato solo al brasiliano: Sampaoli ha chiesto un altro difensore e secondo Esportiu Samuel Umtiti potrebbe essere il nome giusto per accontentare l'ex CT di Cile e Argentina. Il francese, così come l'ex Liverpool, è nella lista degli "indesiderati" dei catalani, quei giocatori cioè da cedere per fare cassa e potersi muovere con maggiore libertà sul mercato.

Tomas Vaclik riparte dall'Olympiacos. Il portiere ceco '89, svincolato dopo l'avventura al Siviglia, è diventato un nuovo calciatore del club ellenico, che a questo punto mollerà definitivamente la presa per Salvatore Sirigu in uscita dal Torino. Vaclik negli ultimi giorni era stato accostato anche al Napoli.

Fine della telenovela. Jadon Sancho sta svolgendo le visite mediche con il Manchester United e a breve verrà ufficializzato il suo passaggio ai Red Devils. L'attaccante inglese, che domenica sera ha fallito il suo rigore contro l'Italia nella finale di Euro2020, arriverà dal Borussia Dortmund per una cifra di circa 73 milioni di sterline, stando a quanto riporta Sky Sport UK.

Con Granit Xhaka sempre più diretto verso la Roma, l'Arsenal è a caccia di un sostituto. Secondo quanto riporta The Sun, i Gunners starebbero trattando con il Wolverhampton per arrivare a Ruben Neves. Il prezzo fissato dai Wolves però si aggira attorno ai 35 milioni di sterline, circa 41 milioni di euro, ed è considerato alto dal club londinese.

Il Villarreal rende noto l'acquisto di Boulaye Dia. Il senegalese si trasferisce a titolo definitivo dal Reims e si lega al submarino amarillo per le prossime cinque stagioni. 24 anni, Dia ha chiuso la stagione passata segnando 16 reti in 39 partite in tutte le competizioni.