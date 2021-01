Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Il Marsiglia ci prova per Milik, ma la Juventus non si è ancora defilata e secondo Tuttosport la tentazione di provare a prenderlo subito c'è eccome. Un compromesso tra bianconeri e De Laurentiis, secondo il quotidiano, non è impossibile anche se molto complicato. Se alla fine però il polacco dovesse viaggiare verso la Ligue 1, a guadagnarci sarebbe Scamacca, "bloccato" dai bianconeri in attesa di sviluppi e alternativa che però non rappresenta l'unica idea juventina, ancora attenta alle situazioni di Llorente e Pellé oltre alla strada che porta a Giroud.

Il futuro di Paulo Dybala non è ancora stato scritto. L'argentino, attualmente infortunato, non ha ancora dato l'ok al rinnovo di contratto proposto dalla Juventus e così le big d'Europa continuano ad avere i radar puntati su di lui. Soprattutto, racconta SportMediaset, sulla Joya ci sarebbe con forza il PSG del tecnico Mauricio Pochettino come suo primo sponsor. L'operazione ovviamente avrebbe vista sull'estate, quando i transalpini potrebbero salutare uno fra Neymar e Mbappé. Per la sostituzione Pochettino avrebbe indicato proprio Dybala come suo primo obiettivo, con la Juventus che inizierebbe a valutare le eventuali offerte solo partendo da una base d'asta di 70 milioni di euro.

Un summit positivo, quello che è andato in scena mercoledì a Casa Milan fra la società rossonera e l'entourage di Hakan Calhanoglu per il rinnovo. Nel faccia a faccia si è fatto un ulteriore passo in avanti andando a limare ulteriormente le distanze fra la richiesta iniziale di 6 milioni a stagione e l'offerta da 3-3,5. La quadra potrebbe essere trovata a 4,5 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili. L'accordo come detto non è ancora stato trovato, ma l'idea delle parti è quella di chiudere al più presto la questione. Per questo, spiega La Gazzetta dello Sport, il Milan ha dato appuntamento all'agente Gordon Stipic all'inizio della prossima settimana. Momento in cui, con buona probabilità, potrà arrivare l'attesa e definitiva fumata bianca sul prolungamento dell'ex Leverkusen.

Il Milan ha raggiunto l'accordo con il Torino per il trasferimento di Soualiho Meité. Il centrocampista arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. L'obiettivo del club rossonero è quello di formalizzare quanto prima il trasferimento per mettere subito a disposizione di Stefano Pioli il centrocampista classe '94. L'operazione, bonus compresi, in caso di riscatto sarà di circa 9 milioni di euro.

Attraverso il sito ufficiale del club, il Genoa ha annunciato l'arrivo in rossoblù di Kevin Strootman, chiamato ad aiutare Ballardini a centrare la salvezza: "Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito da Olympique de Marseille, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Kevin Strootman (Ridderkerk, Paesi Bassi, 13/02/1990). Il giocatore ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni".

Anche Jerome Onguene è un giocatore del Genoa: stando a quanto rivela Sky, è arrivata anche la firma sul contratto che lo legherà alla squadra di Ballardini. Il difensore francese ormai ex Salisburgo ha scelto anche il numero di maglia della sua nuova esperienza: vestirà il 25.

Importanti novità di mercato in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, c'è stata una brusca frenata per quanto riguardo la trattativa tra Andrea Conti del Milan e i gigliati visto che sembrava dovesse arrivare a momenti la fumata bianca. Tuttavia l'operazione è impostata e rimane ancora in piedi con le parti che potrebbero aggiornarsi nei prossimi giorni.

L'Udinese, viste le assenze in attacco e la crisi di risultati che sta attraversando la squadra di Gotti, starebbe pensando a un eventuale innesto in attacco e negli ultimi giorni è iniziato a circolare il nome di Pinamonti, che potrebbe lasciare l'Inter a gennaio. L'operazione non è semplice per svariati fattori, ma i bianconeri potrebbero comunque fare un tentativo. A riportarlo è Tuttosport.

Il Crotone si muove per Federico Bonazzoli del Torino, con il club calabrese che ha bisogno di un attaccante per completare la rosa di Stroppa e provare a scuotere la lotta alla salvezza. I granata però non hanno ancora deciso come muoversi, visto che aspettano un eventuale sì da parte della Fiorentina per Kouamé e fino a quel momento non vogliono tagliare la rosa in vista delle prossime partite. A riportarlo è Tuttosport.

Si concluderà con ogni probabilità in anticipo l'avventura di Cristiano Piccini con la maglia dell'Atalanta. Arrivato a Bergamo ad inizio stagione, infatti, l'esterno classe '92 - che non è riuscito a trovare continuità di rendimento anche a causa degli infortuni - vorrebbe tornare a Valencia (club proprietario del cartellino). Gli spagnoli, al momento, devono però ancora prendere una decisione definitiva e hanno chiesto tempo per poter valutare la situazione (rientro immediato alla base o cessione ad una terza squadra). Resta, dunque, la priorità del giocatore nei confronti del Valencia (rispetto ad altri possibili interessamenti di club italiani), con l'Atalanta che già nelle scorse ore ha dato l'ok all'interruzione anticipata del prestito.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, con Duncan sempre più vicino al Cagliari, la Fiorentina è pronta a muoversi per un centrocampista in entrata. I viola tengono viva la pista che porta a Demme che potrebbe lasciare il Napoli nel corso del mese di gennaio.

Pietro Terracciano ha prolungato il suo contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2023. Questo il comunicato del club gigliato: "La Fiorentina comunica che il calciatore Pietro Terracciano ha rinnovato, fino al 30 giugno 2023, il contratto che lo lega al club viola".

Con un comunicato, il Benevento ha ufficializzato la cessione di Lorenzo Del Pinto. Ecco il testo integrale: "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AC Reggiana per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del giocatore Lorenzo Del Pinto. Il club giallorosso ringrazia il calciatore per gli anni vissuti insieme, per l’impegno, la professionalità e il senso di appartenenza dimostrati alla Squadra e alla Città. A Lorenzo auguriamo le migliori fortune personali e professionali".

Kevin Lasagna in uscita dall'Udinese. Dall'estate del 2017 in Friuli, il ventottenne di Suzzara lascerà con tutta probabilità i friulani. Il club di Pozzo, però, vuole monetizzare ed è da capire quale sarà la formula. Al momento sono due le piste più calde e che possono accendersi nelle prossime ore: una è il Benevento di Filippo Inzaghi, in cerca di un nuovo importante riferimento avanzato. Poi l'Hellas Verona che si aggiunge così nella corsa a Lasagna.

Il Liverpool non molla la presa per Rodrigo De Paul. L'Express spiega che sarebbe lui il nome caldo per il dopo Georginio Wijnaldum, destinato pare a trasferirsi al Barcellona. I Reds sarebbero pronti anche a postporre l'investimento all'estate che verrà, mentre la situazione societaria al momento congela l'interesse dell'Inter. L'Udinese valuta De Paul circa 35 milioni di euro.

UFFICIALE: JOVIC TORNA ALL'EINTRACHT FINO A GIUGNO. L'EX CHIEVO PIAZON PASSA ALLO SPORTING BRAGA, IL GIANNINI DI PLOVDIV È IL NUOVO CT DELLA BULGARIA. RUEDA DAL CILE ALLA COLOMBIA, OZIL E L'ARSENAL TRATTANO LA RISOLUZIONE ANTICIPATA, HUNTELAAR PUÒ TORNARE ALLO SCHALKE 04

Luka Jovic torna all'Eintracht Francoforte. Il club tedesco ha ufficializzato l'acquisizione in prestito fino al termine della stagione dell'attaccante classe '97, che arriva dal Real Madrid in prestito fino al termine della stagione.

Attraverso i propri canali ufficiali, lo Sporting Braga ha annunciato il tesseramento di Lucas Piazon. Il giocatore brasiliano, ammirato fugacemente in Italia con la maglia del Chievo, aveva cominciato la stagione nel Rio Ave ma è stato richiamato dal Chelsea, che lo ha ceduto a titolo definitivo. Piazon ha firmato fino al 2025.

Yasen Petrov è il nuovo commissario tecnico della Bulgaria. 52 anni, il "Giannini di Plovdiv" (così è soprannominato in patria) ha preso il posto di Georgi Dermendzhiev e guiderà la nazionale alle qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022. Reduce da una lunga esperienza in Cina, in passato ha allenato il Levski Sofia.

Reinaldo Rueda è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Colombia. Ad annunciarlo, tramite i suoi canali ufficiali, la stessa federazione sudamericana: "Il professor Rueda sarà incaricato di dirigere la nostra nazionale nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, così come nella Copa América Argentina-Colombia 2021". Per accettare questo incarico, Rueda ha dovuto lasciare la guida del Cile che, adesso, dovrà scegliere il suo successore. "La FCF - si legge nel comunicato - ringrazia la Federcalcio cilena e il suo presidente, Pablo Milad, con cui c'è stato dialogo e comunicazione sulla questione in ogni momento".

Secondo quanto riportato da Sky Deutschland sarebbero in corso le trattative tra gli agenti di Mesut Özil e l'Arsenal per la risoluzione anticipata del contratto, la cui scadenza naturale è il 30 giugno. Il trequartista è deciso a rinunciare anche a parte dello stipendio per accelerare i tempi per il trasferimento al Fenerbahçe. C'è ottimismo da parte del club turco con il presidente che nei giorni scorsi ha parlato di parti vicine. 32 anni, Ozil è all'Arsenal dal 2013, che lo acquistò dal Real Madrid per 53 milioni. Con i Gunners ha vinto 4 FA Cup e altrettanti Community Shield.

Per la serie: "A volte ritornano". Parte seconda. Dopo il come back all'Ajax dopo 8 anni di assenza, Klas-Jan Huntelaar potrebbe vestire nuovamente la maglia dello Schalke 04. L'esperto attaccante, secondo quanto riportato da Sky Deutschland, è chiamato al capezzale di una squadra penultima in classifica e disperata, che solo nell'ultimo weekend ha trovato il primo successo dell'anno. Vittoria che mancava per la cronaca da gennaio 2020. I Königsblauen hanno evidenti problemi realizzativi, evidenziati maggiormente in questa stagione ma che di fatto persistono sin dall'addio del "Cacciatore". L'ex Milan ha giocato a Gelsenkirchen per 7 anni, segnando 126 reti e vincendo in un'occasione la classifica marcatori. 37 anni, Huntelaar potrebbe avere sempre meno spazio all'Ajax a seguito dell'arrivo di Sebastien Haller, acquisto più costoso della storia dell'Eredivisie.

Moussa Dembélé ha superato le visite mediche e ha firmato ieri il nuovo contratto con l'Atlético Madrid. L'attaccante francese ha già calpestato l'erba del Wanda Metropolitano, dove è stato immortalato con il presidente Cerezo, che gli ha consegnato la maglia numero 19, quella indossata fino a qualche settimana fa da Diego Costa.

Neymar jr. potrebbe restare al Paris Saint-Germain. Per questo motivo, riporta Sky Sports UK, il club francese avrebbe intensificato le trattative per il rinnovo del contratto dell'attaccante brasiliano. L'ex stella del Barcellona ha un accordo fino al 2022 e sarebbe felice della sua esperienza parigina, cominciata nel 2017. Ieri è stato decisivo nella vittoria per 2-1 contro il Marsiglia, segnando il rigore che ha permesso alla squadra di Pochettino di raddoppiare.