Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 luglio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

RONALDO VERSO LA PERMANENZA ALLA JUVENTUS. INTER, IL LIVERPOOL PIOMBA SU BARELLA. FIORENTINA, CONTATTI CON GLI AGENTI DI AMRABAT: LO VUOLE IL GALATASARAY. NAPOLI, OCCHI SU OLIVEIRA DEL GETAFE. LAZIO, SI TORNA A PARLARE DI JOVETIC. MILAN, VLASIC SEMPRE PIU' VICINO E DIAZ SI CHIUDE

ATALANTA

Nome nuovo per l'attacco dell'Atalanta. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero seguendo Matheus Cunha, attaccante brasiliano dell'Hertha Berlino. Classe '99, il club tedesco, che a gennaio ha sborsato 18 milioni per prelevarlo dal Lipsia, ne chiede più di 25. Cunha è un attaccante molto tecnico: bravo nel dribbling e nell’uno contro uno, è abituato a segnare gol spettacolari, anche se non è un bomber (14 reti in 73 partite in Bundesliga). Nel 3-4-1-2 di Gasperini potrebbe coprire la posizione che fu di Ilicic e, ancor prima, di Gomez: come il Papu, unisce duttilità e qualità, scrive la rosea.

BOLOGNA

Takehiro Tomiyasu sempre più vicino al trasferimento dal Bologna al Tottenham. Come riporta il tabloid inglese 'The Athletic', l'accordo tra i due club è praticamente a un passo sulla base di un'offerta da 18 milioni di euro più bonus.

CAGLIARI

Boris Radunovic nuovo calciatore del Cagliari, lo annuncia proprio il club rossoblù sul proprio sito: "Il Cagliari Calcio annuncia l’acquisto dall’Atalanta del calciatore Boris Radunović che si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato con il Club un contratto sino al 30 giugno 2025. Forte nelle prese alte e nelle uscite, dove può sfruttare il suo fisico possente (è alto 1,94 m), nonostante la stazza Radunović si caratterizza per la sua reattività, bravo così anche negli interventi a terra e nelle parate basse. Qualità che ora potrà mettere a disposizione del Cagliari. Dobrodošao, Boris!"

FIORENTINA

Mentre Sofyan Amrabat si è operato di pubalgia, oggi gli intermediari della trattativa erano a Firenze per incontrare la società. Il centrocampista ex Hellas Verona è certamente uno dei più ambiti della rosa di Vincenzo Italiano. La Fiorentina non vorrebbe farlo partire ma sul centrocampista c'è sempre, con forza, il Galatasaray in Turchia. Il giocatore non avrebbe chiuso all'ipotesi e avrebbe anzi aperto a un trasferimento in Super Lig. Da trovare, nel caso, l'intesa tra società. Amrabat salterà in ogni caso tutto il ritiro estivo di Moena per recuperare dall'operazione.

Nuovo obiettivo per la difesa della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club viola è sulle tracce di Kevin Danso, di proprietà dell'Augsburg ma che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Fortuna Dusseldorf. La valutazione fatta dai tedeschi è di 8 milioni di euro.

GENOA

Era il 2011 quando Lukas Zima (27) ha abbandonato lo Slavia Praga per continuare la carriera in Italia e precisamente al Genoa. Da allora nessuna presenza in prima squadra, ma una serie di prestiti che hanno portato l'estremo difensore ceco alla Reggiana, al Venezia, al Mantova, al Perugia ed infine al Livorno.

INTER

Da anni è uno dei migliori centrocampisti italiani e il suo talento si è consacrato nell'ultima stagione, vissuta da protagonista tra Inter e Nazionale. La corsa e la fisicità di Nicolò Barella hanno stregato la Premier League e La Repubblica parla dell'interesse di alcuni club inglesi per la mezzala (ner)azzurra: su tutti quello del Liverpool di Jurgen Klopp, che sarebbe pronto a presentare un'offerta da 70 milioni di euro. Ci sono anche Manchester United e Chelsea; qualora arrivasse davvero un'offerta del genere, la scelta per l'Inter potrebbe farsi davvero complicata nonostante le rassicurazioni date a mister Inzaghi, che già ha visto partire un big come Hakimi.

Un colombiano alla corte di Simone Inzaghi? Secondo Il Corriere dello Sport, l'Inter sarebbe molto interessata a Luis Diaz, esterno sinistro del Porto che sarebbe stato offerto al club nerazzurro. Anche in Portogallo sono convinti che il giocatore piaccia ai nerazzurri ma la richiesta economica è al momento elevatissima: il classe 1997 è valutato infatti 40 milioni, una cifra improponibile per il club campione d'Italia.

L'Inter lavora per individuare l'erede di Achraf Hakimi e avrebbe trovato un accordo con Hector Bellerin ma non ancora con l'Arsenal. Dalle parti della Appiano Gentile c'è fretta di chiudere l'affare, perché Inzaghi vuole subito chiudere il casting per un ruolo fondamentale nell'impostazione tattica della sua squadra; per questo motivo, il club campione d'Italia non molla le piste Nandez (che sembrava destinato al Leeds), Molina, Zappacosta, Dumfries e Hateboer.

L'asse di mercato tra Benfica e Inter, nato con la "cessione" (dopo la risoluzione con i nerazzurri) di Joao Mario, potrebbe rinsaldarsi con un altro affare: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il club lusitano è interessato a Valentino Lazaro, di ritorno dal prestito al Borussia Moenchengladbach e fuori dai piani di Simone Inzaghi.

Andrew Gravillon è un nuovo calciatore del Reims. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club francese ha reso noto l'acquisto del difensore classe '98 dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto.

JUVENTUS

Quale futuro per Cristiano Ronaldo? Come si legge sulle pagine di Tuttosport in settimana si terrà il summit decisivo con Jorge Mendes. Il procuratore dell'asso portoghese è atteso a Milano nelle prossime ore. Stando alle ultime indiscrezioni, CR7 dovrebbe rimanere fino alla scadenza del contratto, per tentare l'ultimo assalto alla Champions in bianconero.

Bayern Monaco e Chelsea. Due grandi d'Europa sono pronte all'assalto per Federico Chiesa. L'esterno della Juventus ha conquistato tutti nel corso di questo Europeo: dallo status di realtà pronta ad esplodere, è diventato uno dei potenziali top player a livello europeo. Così i bavaresi hanno già sondato il terreno pensando a una potenziale offerta da 70 milioni di euro per l'ex giocatore della Fiorentina. No bianconero.

L'agente di Giorgio Chiellini, Davide Lippi, ai microfoni di Radio Radio ha parlato del possibile rinnovo del capitano della Nazionale: "I contratti si firmano in due. Giorgio è partito per l’Europeo e ha pensato solo ed esclusivamente a questo. Con la Juventus non c’è nessun problema. Ci siamo dati appuntamento più avanti ma non penso ci siano problemi. Al momento non ci siamo ancora seduti per discutere del rinnovo ma c’è enorme serenità. Se si presentasse una big? Beh, prima bisogna che si presenti. Ad oggi non c’è nessuno. Stiamo aspettando la Juventus per sederci e fare una chiacchierata. Ritiro? Pensare Chiellini lontano da un campo di calcio in questo momento è una follia. Ogni calciatore ha una sua storia ma ciò che ha fatto dopo un crociato è incredibile. I giocatori come Giorgio, Ribery ecc., hanno un fuoco che arde dentro, hanno passione, sono diversi dagli altri. Quello che li muove è la passione e la voglia di allenarsi. Come avete visto all’Europeo, questa passione ce l’ha ancora forte. È stato per tanti anni una bandiera della Juventus e stiamo aspettando per trovare una quadra. Non mi ha chiamato nessun altro ma non mi meraviglierebbe se qualcuno mi chiamasse. Al momento è l’unico svincolato della Nazionale italiana".

Nikolai Baden Frederiksen lascia la Juventus a titolo definitivo per trasferirsi al Vitesse. Questo il comunicato del club bianconero: "È ufficiale il trasferimento a titolo definitivo del calciatore bianconero, Nikolai Baden Frederiksen alla squadra olandese del Vitesse.

LAZIO

Stevan Jovetic è stato nuovamente accostato alla Lazio. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport però, l'ex Fiorentina e Inter, svincolato dopo l'esperienza al Monaco, verrebbe presto in considerazione come punta centrale dalle caratteristiche diverse rispetto a Immobile, ma l'operazione è possibile soltanto in caso di cessione di almeno uno fra Caicedo e Muriqi.

MILAN

In Russia danno già per fatto il passaggio di Nikola Vlasic al Milan per 25 milioni di euro. La realtà, però, sembra essere diversa dalla narrazione sovietica: i rossoneri vorrebbero il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, mentre il CSKA per ora non intende abbassare la sua richiesta di 30 milioni di euro. Ma il giocatore di 23 anni sembra aver tutta l'intenzione di forzare la mano per trasferirsi in Italia e questo potrebbe agevolare il compito di Maldini e Massara. In ogni caso, tra le due società non ci sono ancora stati contatti concreti, ma a Mosca c'è grande fibrillazione. Il Milan ha fretta di sostituire Calhanoglu, anche se mantiene la sua linea: spendere poco, spendere bene.

C'è la volontà di chiudere a breve per il ritorno di Brahim Diaz al Milan, ma negli ultimi giorni sono cambiati i parametri dell'accordo trovato due settimane fa per questioni fiscali. Possibile anche una modifica della formula con il Real Madrid, visti i rapporti eccellenti tra i club. Se ne sta discutendo in queste ore ma l'operazione è vicina alla chiusura.

L'ala destra può arrivare dall'Argentina. Julián Álvarez, classe 2001 del River Plate e della Nazionale che ha appena vinto la Copa America, è finito nel mirino di diversi top club europei, tra cui anche il Milan: il talento sudamericano, che può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco, ha un contratto fino al 31 dicembre 2022 e una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Il suo agente Fernando Hidalgo potrebbe incontrare la dirigenza rossonera nei prossimi giorni, anche se l'Aston Villa sembra essere in vantaggio. Lo riferisce TyC Sports.

Il Milan ha ceduto il classe 2001 Nikolaos Michelis al Willem II. Di seguito il comunicato del club rossonero: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo e con diritto d'opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Nikolaos Michelis al Willem II. Il Club augura a Nikolaos le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva".

Il centrocampista Warren Bondo (17) si avvicina al Milan. Sono arrivati questo pomeriggio in sede i familiari del centrocampista per definire i dettagli dell'accordo con il Milan, che sarà di durata quinquennale. Dopodiché, per la fumata bianca, servirà ultima intesa tra la società rossonera e il Nancy.

NAPOLI

Nome nuovo per la corsia mancina del Napoli. Nelle ultime ore è stato accostato al club azzurri Mathias Olivera in forza al Getafe, voce confermata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Emerson Palmieri resta la prima scelta, ma il Napoli sta sondando anche il Getafe per l’esterno mancino Mathias Olivera, 23 anni, uruguaiano, che ha già fatto parte della rappresentativa Under 20 del suo Paese. Nell’ultima stagione 3o partite al Getafe da titolare in Liga su 31 giocate. Un profilo che da tempo gli scout azzurri stanno seguendo. Il club spagnolo chiede oltre 15 milioni, dopo un primo sondaggio, e i dirigenti del Napoli attendono sempre con pazienza di portare avanti la trattativa per Emerson, forti dell’ok del giocatore a Spalletti.

VENEZIA

Il Venezia ha trovato l'accordo per Tanner Tessmann, centrocampista americano dei Dallas. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il giocatore è atteso in Italia. Trovata l'intesa per una cifra vicina ai due milioni, il giocatore firmerà un quadriennale.

UNITED, TUTTO PRONTO PER LA FIRMA DI SANCHO. TOTTENHAM, INGS SOSTITUTO DI KANE. BARCELLONA, MESSI VERSO IL RINNOVO CON DECURTAZIONE DEL 50%

PREMIER LEAGUE

Secondo quanto riferito da SkySports il Manchester United nei prossimi giorni dovrebbe annunciare l’arrivo di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund, con cui è stato trovato da tempo un accordo sulla base di 73 milioni di sterline. Il giocatore inglese ha svolto nella giornata di ieri le visite mediche con il club e presti firmerà il contratto con il club per poi essere presentato ufficialmente.

Secondo quanto riportato da le10sport Renato Sanches è un nuovo obiettivo del Liverpool. Il centrocampista portoghese è reduce dalla trionfale stagione in Ligue 1, vinta con la maglia del Lille. 24 anni, il giocatore è legato al LOSC fino al 2023 e nell'ultima stagione ha raccolto 29 presenze in tutte le competizioni, segnando un gol.

Non c'è solo il Manchester City sulle tracce di Danny Ings, attaccante che nei giorni scorsi ha rifiutato la proposta di rinnovo quadriennale da parte del Southampton. Il classe '92 infatti è entrato nel mirino del Tottenham che lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi in avanti in caso di partenza di Harry Kane. Lo riferisce il Telegraph.

Salgono le quotazioni di Wayne Hennessey, classe '87 svincolato dopo l'esperienza al Crystal Palace, per la porta del Chelsea. Il club londinese è infatti ala caccia di un vice Mendy dopo la partenza di Caballero e quella probabile di Kepa - che vuole andare a giocare con continuità altrove per non perdere il Mondiale - e per questo avrebbe messo il gallese in cima alla lista dei possibili acquisti per sistemare il reparto degli estremi difensori. Lo riferisce la BBC.

LIGA

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, prende quota l'idea di uno scambio fra Barcellona e Atlético Madrid che coinvolgerebbe Antoine Griezmann e Saul Niguez. I due giocatori non sono ritenuti titolari inamovibili nelle rispettive squadre, a maggior ragione dopo la campagna acquisti che ha visto i catalani rinforzarsi in attacco con Memphis Depay e Sergio Aguero e i colchoneros freschi del colpo De Paul a centrocampo. Su Saul ci sono richieste anche dalla Premier League anche se la preferenza del giocatore è quella del Barça e lo stesso Griezmann sarebbe disposto a lasciare la Catalogna solamente per tornare a vestire la maglia biancorossa.

Principio d'accordo tra il Barcellona e Lionel Messi. Secondo quanto riporta Sport è stata decisiva la scelta dell'argentino di abbassarsi del 50% l'ingaggio, condizione decisiva per permettere al club di rientrare nei parametri imposti da LaLiga, a seguito del forte indebitamento del club. L'affare non può ancora considerarsi chiuso, ma la trattativa è ormai in fase avanzata e toccherà ai legali del club e del giocatore cercare di limare gli ultimi dettagli per poter chiudere. L'annuncio è previsto entro la fine di luglio.

Atletico Madrid al lavoro sul mercato. Cercasi attaccante. I profili monitorati sono Josip Brekalo del Wolfsburg per il quale è previsto un contatto anche in giornata e Gonçalo Guedes del Valencia. Colchoneros al lavoro, tra la grande rivelazione Brekalo che ha portato il club tedesco in Champions League con i suoi gol e il nome di Guedes. Simeone aspetta il nuovo attaccante…