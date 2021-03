Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

"Il Manchester United si tira fuori dalla corsa a Cristiano Ronaldo". A scriverlo è Express Sport, secondo il quale la dirigenza dei Red Devils non considererebbe una priorità il ritorno a Old Trafford del campione portoghese durante la prossima finestra di calciomercato, determinata a puntare su profili più giovani. Nonostante l'interesse concreto del CEO del club inglese, Ed Woodward, le piste più calde per il futuro di CR7 oggi sono dunque quelle che portano a Madrid, sponda Real e grande favorita in caso di addio alla Juventus del classe '85, e a Parigi, col Paris Saint-Germain alla finestra qualora dovesse partire Kylian Mbappé.

Nuovi rumors dall'Inghilterra sul futuro di Paulo Dybala. Secondo quanto riporta oggi il Daily Star, Tottenham e Chelsea durante la prossima estate tenteranno l'assalto alla Joya argentina, che con la maglia della Juventus sta vivendo forse la sua peggiore stagione tra rendimento poco positivo, critiche e problemi fisici. L'ex Palermo, che ancora non ha rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2022 con la "Vecchia Signora", ha realizzato finora solamente 3 gol e 2 assist in 16 presenze (859 minuti giocati) con la maglia bianconera.

Lucas Vazquez è sempre più lontano dal Real Madrid. A riportarlo quest'oggi è Marca, quotidiano molto vicino al club merengue, secondo il quale il laterale spagnolo starebbe già studiando le offerte ricevute da altri club. L'ultimo summit tra il suo agente e il Real non ha avuto infatti esito positivo, tanto che il classe '91 oggi viene dato come (quasi) sicuro partente a parametro zero durante la prossima estate. Vazquez, cercato in Italia anche da Milan e Juventus, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno coi blancos.

Dopo gli interessamenti del recente passato di Inter e Juventus, il Napoli si è iscritto alla lista delle pretendenti per la punta 19enne del Santos Kaio Jorge. Il giocatore è in scadenza con i brasiliani nel prossimo dicembre e per questo nel corso del mercato estivo punterà a cedere la propria stellina per 15 milioni di euro. De Laurentiis proverà a superare la concorrenza in A e a livello europeo. A riportarlo è Tuttosport.

Daniele De Rossi entra ufficialmente a far parte dello staff azzurro del ct Roberto Mancini. L'ex capitano della Roma, che sta frequentando i corsi di Coverciano per l'abilitazione ad allenare squadre professionistiche, da domenica sera sarà al lavoro insieme alla Nazionale in vista delle gare di qualificazioni al prossimo Mondiale. Ecco il comunicato della Federazione: "La Nazionale riabbraccia Daniele De Rossi. L’ex centrocampista azzurro è da oggi ufficialmente nel gruppo dei collaboratori tecnici della Nazionale guidata da Roberto Mancini: si affiancherà dunque a Chicco Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari e Fausto Salsano, per iniziare una nuova avventura, questa volta in panchina, dopo una lunga e vincente carriera da calciatore. De Rossi, che questa mattina nella sede della FIGC a Roma ha firmato il contratto che lo lega alla Nazionale fino al termine dell’Europeo, già domenica tornerà a varcare il cancello di Coverciano, sede del ritiro dell’Italia in vista degli incontri con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, tornando in quel luogo nel quale per anni è stato uno degli assoluti protagonisti".

Rinnovo ufficiale per il difensore Ferrari, a comunicarlo è la Samp con un nota sul proprio sito: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alex Ferrari. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 30 presenze con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025".

Soumaila Coulibaly è un nuovo calciatore del Borussia Dortmund. Il club tedesco ha messo sotto contratto il difensore classe 2003 cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain. Il giovane calciatore ha firmato col suo nuovo club un contratto di tre anni.

Il Borussia Dortmund guarda a Liverpool per rinforzare il proprio attacco. Secondo quanto riporta oggi Football Insider, infatti, i gialloneri avrebbero messo nel mirino Divock Origi, attaccante belga classe '95. origi non è una prima scelta per mister Klopp, in questa stagione ha realizzato finora un gol e due assist in appena 536 minuti giocati e il Dortmund sarebbe pronto quindi a portarlo in Bundesliga con un investimento di circa 15 milioni di euro già durante la prossima estate.

A settembre si era dimesso dalla guida del Penarol, ora torna in pista alla guida di un club meno storico ma ambizioso. Diego Forlan è il nuovo allenatore dell'Atenas de San Carlos. L'annuncio è stato dato dalla società di seconda serie uruguaiana sui propri canali ufficiali.

David Beckham è pronto a pescare in patria per rinforzare la rosa del suo Inter Miami. Come riporta ESPN, il presidente del club di MLS avrebbe infatti trovato un accordo verbale con l'ex Arsenal Kieran Gibbs. Il terzino classe '89 è attualmente in scadenza di contratto col West Bromwich Albion e già pronto - riporta la nota emittente - a firmare un biennale da due anni e mezzo coi rosanero.