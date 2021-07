Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MUSSO ALL'ATALANTA, ARRIVA ANCHE L'UFFICIALITA'. SI SBLOCCA PAU LOPEZ AL MARSIGLIA: INTESA TOTALE TRA LA ROMA E I FRANCESI. MILAN, INTERESSE PER SCHICK, MA IL PREZZO FRENA: 40 MILIONI. INTER SENSI APRE ALLA FIORENTINA, BOLOGNA SCATENATO: UFFICIALI BONIFAZI, BARROW E SOUMAORO. LAZIO, CORREA SPINGE PER LA CESSIONE: C'È IL PSG

Juan Musso è un nuovo giocatore dell'Atalanta: i bergamaschi annunciato l'acquisto dall'Udinese, per l'argentino contratto pluriennale. Fumata bianca, Pau Lopez al Marsiglia. L'operazione era già ben indirizzata, ma oggi sono stati limati tutti gli ultimi dettagli: nei prossimi giorni il portiere della Roma verrà ceduto, in prestito, ai marsigliesi, e verrà seguito anche dal compagno Cengiz Under. Milan, l'Europeo torna a far brillare Patrick Schick e i rossoneri ci fanno un pensierino: il Bayer però spara alto, servono almeno 40 milioni. Inter, Stefano Sensi può partire: l'ex Sassuolo apre alla Fiorentina, ma l'operazione resta molto complessa. Bologna scatenato, annunciati tre acquisti: riscattati Musa Barrow e il difensore Soumaro, arriva anche Kevin Bonifazi. Lazio, Joaquin Correa chiede la cessione: sull'argentino c'è il PSG, ma Lotito chiede almeno 45 milioni. Ci sarà da trattare.

E' arrivato ad un bivio Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, cercato da praticamente tutte le big italiane. Lo svedese, il cui contratto scadrà tra due anni, nel giugno 2023, dovrà prendere una decisione, scegliendo tra il rinnovo con i rossoblù o la cessione. Come riporta il Corriere di Bologna, Svanberg è seguito da Napoli, Juventus, Milan e Atalanta, e il prezzo del suo cartellino si aggira sui 20 milioni.

Tommaso Pobega, dopo l'ottima stagione allo Spezia, è tornato al Milan, club proprietario del suo cartellino, ma presto potrebbe lasciare Milanello. Come riporta l'Eco di Bergamo, il centrocampista sarebbe sempre più vicino all'Atalanta, per una cifra di circa 12 milioni, ma con una condizione: la clausola di recompra a favore dei rossoneri. Club al lavoro per limare gli ultimi dettagli, ma la trattativa è ben indirizzata.

Sembrava cosa fatta per il passaggio di Guglielmo Vicario dal Cagliari al Genoa e invece, secondo quanto riferisce Sky Sport, si deve registrare un dietrofront e un cambio di destinazione. Questa dovrebbe essere l'Empoli, preferita dal portiere rispetto ai liguri in quanto avrebbe lì maggiori opportunità di ritagliarsi uno spazio più consistente. I toscani cercano un portiere e questo potrebbe davvero essere Vicario.

Caprari tornerà alla Sampdoria dopo il prestito al Benevento ma non resterà alla corte di D'Aversa. Il Torino è tornato a pensare a lui su indicazione di Juric, ma anche l'Udinese è molto interessata all'attaccante. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Con Tomiyasu sempre più nel mirino di diverse squadre in Italia e all'estero, con l'Atalanta particolarmente attiva nel tentare l'acquisto del giapponese, il Bologna ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un eventuale sostituto. Tra i profili seguiti con attenzione c'è Bartosz Bereszynski, terzino dato in partenza dalla Sampdoria. A riportarlo è Il Corriere di Bologna.

Manuel Locatelli obiettivo numero uno della Juventus per rinforzare il proprio centrocampo. “Ne parleremo la settimana prossima”, ha detto nei giorni scorsi Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, chiarendo che i bianconeri sono l’unica italiana attiva sul giocatore, richiesto all’estero con l’Arsenal in questo caso in prima fila. Il Sassuolo non svenderà, ha ribadito Carnevali, e infatti al momento la trattativa vive ancora su una certa distanza: secondo Tuttosport, il club emiliano non scende da una richiesta di 40 milioni di euro, preferibilmente cash ma con disponibilità a venire incontro alla Juve per dilazionare il pagamento in più tranche. L’alternativa resta l’inserimento di una contropartita tecnica, con Dragusin come ipotesi più gradita. Peserà anche il volere del calciatore: Locatelli, al momento, non accetterebbe la soluzione estera.

Con Mario Rui sempre più vicino alla cessione al Galatasaray per circa 5 milioni di euro, Spalletti ha già chiesto a De Laurentiis di poter abbracciare quanto prima il suo sostituto. Il tecnico toscano ha indicato Emerson Palmieri, per il quale però il Chelsea chiede non meno di 15-20 milioni di euro. Gli azzurri lo vorrebbero prendere in prestito con diritto/obbligo di riscatto. L'alternativa è Mandava del Lille, miglior esterno mancino dell'ultima Ligue 1 con il Lille che non sta rinnovando il contratto e che potrebbe risultare un'ottima possibilità. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

La Roma deve ancora lavorare per regalare allo Special One il primo rinforzo sul mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, infatti, c’è ancora distanza con l’Arsenal per Granit Xhaka, il cui agente è stato in Italia negli ultimi giorni. Al momento, il club inglese chiede 20 milioni di euro, subito; la Roma, invece, ne mette sul piatto 12 più bonus.

Matteo Lovato continua a essere uno dei giocatori con più mercato all'interno della rosa dell'Hellas Verona. Napoli, Lazio e Atalanta sono molto interessate al giocatore, che il presidente Setti però valuta non meno di 18 milioni di euro e al momento non c'è apertura a un eventuale inserimento di contropartite tecniche. A riportarlo è Il Corriere di Verona.

La Fiorentina è molto interessata a Fares, esterno che la Lazio è pronta a lasciar partire dopo una stagione negativa. I dirigenti viola seguono la vicenda con attenzione e se Sarri dovesse confermare la possibilità di cessione, Barone e Pradè potrebbero intervenire per acquistarlo. Sulle tracce di Fares anche Torino e Cagliari, club che vogliono l'ex SPAL in prestito con diritto di riscatto. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Adam Obert è un nuovo calciatore del Cagliari. Classe 2002, si tratta di un difensore centrale slovacco che si era svincolato dalla Sampdoria e ha depositato questa settimana il contratto che lo lega al club di patron Giulini.

Per sbloccare la trattativa con lo Spezia per Vincenzo Italiano la Fiorentina ha messo sul piatto a titolo definitivo il cartellino del difensore bulgaro Petko Hristov lo scorso anno in prestito alla Pro Vercelli. Stando a quanto riportato dal sito bulgaro Sportai.bg il giocatore ha superato nella giornata di ieri le visite mediche con la società ligure e dovrebbe essere presentato nella giornata di domani.

Secondo quanto riportato dal Messaaggero Veneto, dopo che Simy è un obiettivo ormai datato e probabilmente abbandonato dai bianconeri, il club friulano ha deciso di spostare le proprie attenzioni su Christian Kouamé, potenzialmente in uscita dalla Fiorentina.

ESTERO: IL LIPSIA ANNUNCIA ANDRE SILVA, MILIK RESTA AL MARSIGLIA, COLPO SOUMARE' PER IL LEICESTER. MOSES RIPARTE DALLO SPARTAK MOSCA, DECLAN RICE NON RINNOVA CON IL WEST HAM, FIRPO VA AL LEEDS. SERGIO RAMOS HA L'ACCORDO CON IL PSG, VISITE NEI PROSSIMI GIORNI, MENTRE IL GIOIELLINO DEL CHELSEA GILMOUR GIOCHERA' IN PRESTITO AL NORWICH.

"L'RB Lipsia ha ingaggiato André Silva dall'Eintracht Francoforte per il ruolo di centravanti. Il 25enne ha un contratto a lungo termine di cinque anni fino al 2026". Con questo comunicato ufficiale, il RB Lipsia annuncia l'acquisto di André Silva, ex attaccante del Milan, acquistato dall'Eintracht Francoforte. Dopo una grande stagione, e con 42 gol in 57 partite, il portoghese lascia Francoforte dove era arrivato due anni fa. Secondo quanto riferito da RMC Sport il futuro di Arkadiusz Milik sarà ancora al Marsiglia. L’attaccante polacco era finito nel mirino della Juventus, ma la situazione economica e l’addio di Fabio Paratici, andato al Tottenham, avrebbero fatto cambiare i piani del club bianconero. A questo punto il classe ‘94 resterà con tutta probabilità nel club francese. Colpo di mercato del Leicester City. Le foxes hanno ufficializzato l'acquisto di Boubakary Soumaré, centrocampista classe '99 che arriva dal Lille a titolo definitivo. Francese di origini senegalesi, Soumaré ha firmato un contratto di cinque anni col club inglese.

Dopo una stagione in prestito, lo Spartak Mosca ha acquistato a titolo definitivo Victor Moses dal Chelsea. L'esterno di centrocampo classe '90, che due stagioni fa ha vestito la maglia dell'Inter, ha firmato col club moscovita un contratto biennale. Futuro sempre più incerto Declan Rice. Il centrocampista inglese, impegnato ora con la nazionale di Southgate nell'Europeo, avrebbe rifiutato due offerte di rinnovo con il West Ham. Il giocatore, riporta il Guardian, starebbe aspettando novità circa gli interessi nei suoi confronti di Chelsea, Manchester United e Manchester City.Il Barcellona si appresta a salutare Junior Firpo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il calciatore blaugrana la prossima stagione giocherà in Premier League. C'è infatti l'accordo totale per il trasferimento al Leeds. Cessione per Billy Gilmour. Come annuncia il sito ufficiale del Chelsea, il 20enne centrocampista passerà in prestito al neoproosso Norwich City. Il ragazzo, arrivato nel 2017 nell’Academy dei Blues, ha collezionato anche 22 presenze nella prima squadra dopo il suo debutto nel 2019 contro lo Sheffield. Dalla Francia: secondo quanto riportato da RMC Sport è stato trovato l'accordo fra il Paris Saint-Germain e Sergio Ramos: l'ex capitano del Real Madrid firmerà per due stagioni e anche il nodo ingaggio sarebbe stato risolto. Visite mediche nei prossimi giorni.