Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, BELLERIN PER IL DOPO HAKIMI. COME VICE-HADANOVIC PIACE DRAGOWSKI. LA JUVE PENSA AL DOPO CR7, IDEA GABRIEL JESUS. PER LOCATELLI SI CONTINUA A TRATTARE. IL MILAN VICINO ALLA CONFERMA DI DIAZ, MA IL RINNOVO DI KESSIE ANCORA NON ARRIVA. ROMA, IN ARRIVO RUI PATRICIO E XHAKA, LA LAZIO PRONTA A RIABBRACCIARE FELIPE ANDERSON. BERARDI NEL MIRINO DEL LEICESTER. FIORENTINA-ITALIANO CI SIAMO, E VLAHOVIC RESTA IN VIOLA. PUSSETO RESTA A UDINE, BONIFAZI VA A BOLOGNA

L’Inter in attesa di definire la cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain è al lavoro per trovare il suo sostituto e guarda in Inghilterra. L’obiettivo è Hector Bellerin dell’Arsenal che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Intanto c’è l’accordo con Kolarov per il rinnovo di contratto di un anno. Il club è poi alla cerca di un vice Handanovic con i nomi di Luigi Sepe del Parma e Marco Silvestri dell’Hellas Verona sempre vivi anche se nelle ultime ore si starebbe facendo strada l’idea Dragowski della Fiorentina, a cui potrebbe andare il centrocampista Sensi. In casa Juventus invece tutto ruota attorno a quel che farà Cristiano Ronaldo. Se il portoghese dovesse partite il club bianconero potrebbe bussare alla porta del Manchester City per avere Gabriel Jesus in prestito, con Icardi e Vlahovic, pista molto complicata quest’ultima, possibili alternative. Per il centrocampo invece si lavora sempre per arrivare a Manuel Locatelli anche se col Sassuolo c’è sempre una differenza di 10 milioni fra domanda e offerta. I bianconeri vorrebbero inserire una contropartita giovane (Dragusin, Fagioli o Frabotta) oppure un affare simil-Chiesa al quale però sinora il club emiliano non ha mai aperto le porte. Per il ritorno di Pjanic invece la strada si fa in salita con l’inserimento di Chelsea e PSG per il bosniaco. Il Milan è vicino a trovare l’accordo con il Real Madrid per la permanenza di Brahim Diaz sulla base del prestito con diritto di riscatto – 20 milioni – e controriscatto. Inoltre si lavora per il rinnovo di Franck Kessiè con la differenza di due milioni fra domanda e offerta che permane anche se la volontà dei rossoneri è quella di trattener il mediano.

La Roma è invece a un passo dal piazzare i primi due colpi: Rui Patricio fra i pali e Granit Xhaka per il centrocampo. Per il primo si può chiudere per una cifra attorno agli 8-9 milioni di euro, mentre per il secondo c’è ancora da limare la differenza fra domanda e offerta: l’Arsenal chiede infatti 15 milioni, mentre i giallorossi sono fermi a 12 più 3 di bonus. Felipe Anderson si avvicina al ritorno alla Lazio. Nei giorni scorsi c’è stato un contatto fra le parti con il West Ham pronto a cederlo per 8 milioni di euro, mentre il brasiliano sarebbe disposto a tagliarsi lo stipendio per tornare in biancoceleste. Le ottime prestazioni di Domenico Berardi con la maglia azzurra non sono passate di certo inosservate. L'attaccante del Sassuolo infatti è finito nel mirino di tantissimi club, sia italiani che stranieri. Fra questi c'è il Leicester City. Juan Musso è vicinissimo all'Atalanta. Il portiere lascerà l'Udinese per circa 20 milioni di euro e andrà a prendere il posto di Gollini, che lascerà Bergamo. Gasperini ha chiesto alla società un titolare di primissimo livello e il club lo ha praticamente accontentato. Sportiello resterà nerazzurro, mentre su Gollini ci sono gli occhi di Fiorentina e Lazio.

Il Napoli punta con decisione su Sender Berge dello Sheffiel United anche se al momento l’offerta dei partenopei è ritenuta bassa dagli inglesi. L’alternativa è il sampdoriano Thorsby attualmente impegnato con la Danimarca all’Europeo. Per le corsie esterne invece dopo Emerson Palmieri spunta un altro nome: Reinildo Mandava, terzino sinistro del Lille. La Fiorentina è vicina a chiudere con Vincenzo Italiano che già nella giornata di oggi potrebbe essere annunciato come nuovo tecnico viola. L’allenatore ha ricevuto la garanzia che il bomber Vlahovic non si muoverà da Firenze, mentre a centrocampo sono tre i nomi oltre Stefano Sensi: Lucas Torreira, per il quale però l'Arsenal chiede 20 milioni di euro, Niklas Dorsch del Genk e Nicolas De La Cruz del River Plate. Per l’attacco invece l’obiettivo è Junior Messias del Crotone su cui però c’è anche il Torino che sta provando anche a convincere il Real Madrid a cedere in prestito, con diritto od obbligo, il talentino Marvin Park. Torino dove potrebbe approdare il difensore Caceres in uscita dalla Fiorentina. Nella giornata di domani il Bologna chiuderà per Kevin Bonifazi della SPAL, mentre in caso di addio di Tomiyasu è pronto l’assalto a Zappa del Cagliari. Proseguirà l'avventura di Ignacio Pussetto all'Udinese. L'attaccante argentino arrivato in prestito dal Watford lo scorso anno rimarrà in Friuli ancora a titolo temporaneo. È stato fissato per i prossimi giorni l'incontro fra le parti per mettere nel su bianco il nuovo accordo. Sono tre i portieri che l’Empoli ha messo nel mirino per la prossima stagione: Ionut Radu dell'Inter, Gabriel del Lecce e Daniel Fuzato della Roma. Altre idee potrebbero essere quelle di Alessandro Plizzari, proprietà Milan, e Simone Colombi del Parma.

FERNANDINHO RINNOVA COL CITY, VIEIRA VERSO LA PANCHINA DEL CRYSTAL PALACE. BALE FRA MADRID E LOS ANGELES. MATHEUS LASCIA IL BARCELLONA E KONRAD PASSA AL MARSIGLIA. HENRIQUE FIRMA CON IL LIONE. RB LIPSIA, PRONTO IL COLPO ANDRE SILVA. HAMSIK VA AL TRABZONSPOR

Il Manchester City ha annunciato il rinnovo di un anno del centrocampista Fernandinho. Il Crystal Palace ha scelto l'allenatore che sostituirà Roy Hodgson: si tratta di Patrick Vieira, ex tecnico del Nizza proposto anche alla Sampdoria nelle ultime settimane Primo contratto da professionista per Freddie Potts. Il West Ham infatti ha comunicato che il giovane prodotto dell'Academy degli Hammers ha firmato il suo primo contratto da professionista. La scadenza è fissata per il 2024.

Anche se nei giorni scorsi in merito al futuro di Gareth Bale si sono registrate solo prese di posizione circa una sua permanenza al Real Madrid con Carlo Ancelotti, continuano ad esserci rumors di mercato attorno al nome del gallese. L’ultimo porta ai Los Angeles Galaxy negli USA. Per l’ex capitano blancos Sergio Ramos invece spunta una nuova pretendente, si tratta del Bayern Monaco anche se appare difficile che i bavaresi possano accontentare le richieste dell’iberico. Attraverso una notta pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Barcellona comunica che Matheus Fernandes ha rescisso il suo contratto che lo legava al club blaugrana fino al 2025. Il futuro di Shkordan Mustafi potrebbe essere di nuovo in Spagna dove in passato ha vestito la maglia del Valencia. Il difensore tedesco, svincolato dopo la retrocessione dello Schalke 04, è infatti corteggiata dal Celta Vigo.

Il futuro di Eduardo Camavinga sarà con ogni probabilità lontano dal Rennes. Il giovanissimo talento è uno dei giocatori più ambiti nel panorama internazionale, con top club come Manchester United e Paris Saint Germania che lo seguono da tempo. Tuttavia il Rennes fa sapere che nessuno si + fatto vivo per il giocatore e che al momento non ci sono offerte per il classe 2002. L'Olympique Lione ha messo sotto contratto un nuovo terzino sinistro. Si tratta del brasiliano Henrique Silva Milagres, classe '94 con una lunga militanza al Vasco da Gama. Henrique ha firmato con l'OL un contratto di durata triennale. L'Olympique Marsiglia mette a segno un importante colpo in prospettiva. Dal Barcellona, infatti, arriva Konrad de la Fuente. Il 20enne americano si trasferisce in Francia a titolo definitivo e firma un contratto di quattro anni. Ai catalani andranno 3,5 milioni di euro. Il club inoltre è al lavoro per il difensore Luan Peres del Santos

Il Lipsia è pronto a sferrare un grande colpo, che potrebbe cambiare le gerarchie della Bundesliga. Si tratta infatti dell'arrivo di André Silva, secondo miglior marcatore dell'ultimo campionato tedesco con 28 gol. L'operazione ammonterebbe a circa 23 milioni di euro più bonus vari. Il nazionale portoghes, ex Milan, riceverà uno stipendio annuo netto di circa 4 milioni di euro. Edin Terzic rinnova con il Borussia Dortmund e cambia ruolo. Con l'ormai certo arrivo di Marco Rose in panchina, il tecnico che ha guidato i gialloneri nell'ultima parte di stagione, ha chiesto di non fare più parte dello staff tecnico. Proseguirà la sua avventura con il Borussia Dortmund nelle vesti di direttore tecnico: Terzic ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2025.

Marek Hamsik è ufficialmente un nuovo giocatore del Trabzonspor. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club turco ha comunicato di aver ingaggiato il centrocampista slovacco ex Napoli.