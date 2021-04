Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 Aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, KOLAROV E RANOCCHIA VERSO L'ADDIO A ZERO. IPOTESI MAKSIMOVIC CONGELATA. I PRESTITI POSSONO PORTARE FINO A 60 MILIONI. LAZIO, SI ATTENDE L'INCONTRO CON INZAGHI PER IL RINNOVO. FIORENTINA, C'È LA CONTRO-OPZIONE PER RIPRENDERE LAFONT. VERONA, FUTURO INCERTO PER SILVESTRI. ACCETTEREBBE DI FARE IL VICE IN UNA BIG. SAMPDORIA, SI CERCA L'ACCORDO ECONOMICO PER CONTINUARE CON RANIERI

Due giocatori verso la conclusione della propria esperienza all'Inter. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov dovrebbero andare in scadenza di contratto con la formazione nerazzurra senza rinnovare la propria esperienza milanese. Il club avrebbe già un'idea per sostituirli, ovvero un altro svincolato come Nikola Maksimovic ma l'operazione per il momento sarebbe congelata.

l'Inter studia le mosse per il prossimo calciomercato. La società nerazzurra è impegnata su due fronti: il primo ovviamente è il campo con lo scudetto ancora da conquistare, il secondo è quello legato alle trattative con una possibile liquidità che può entrare in cassa. Si tratta degli introiti legati ai prestiti che potrebbero fruttare 60 milioni di euro. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i primi nomi sono quelli di Joao Mario e Nainggolan. Per quanto riguarda il centrocampista portoghese Suning potrebbe incassare 10 milioni di euro mentre gli ostacoli per la permanenza del belga a Cagliari sono due: uno la salvezza della squadra di Semplici e il secondo è l’ingaggio da 4,5 milioni di euro all’anno. Infine ci sono le situazioni legate a Gravillon al Lorient che vale 6 milioni, Dalbert al Rennes invece 12, 13.8 per Lazaro al Borussia Monchengladbach, 7 per Di Gregorio al Monza e 6.5 per Dimarco al Verona per un totale di 45 milioni di euro.

Sono ore roventi in casa Lazio per il rinnovo di Simone Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo il silenzio delle ultime settimane il tecnico biancoceleste è uscito allo scoperto, facendo sapere di considerare la permanenza nella Capitale prioritaria rispetto ad altre soluzioni. Ha sollecitato un incontro con Lotito, e aspettava anche ieri all'ora di pranzo di essere convocato dal presidente. Cambierebbe solo per la Juve, potrebbe valutare un'offerta in arrivo dall'estero, ma il suo cuore e la sua vita sono alla Lazio. E sa benissimo che l'offerta di Lotito è più che allettante: triennale da 7,5 milioni garantiti, con i bonus che potrebbero far lievitare l'ingaggio fino a 11 milioni. L'obiettivo di Inzaghi, semmai, è strappare qualcosa di più per il suo staff.

Come riportato RMC Sports, il futuro di Alban Lafont non sarà a Nantes né probabilmente alla Fiorentina. Il portiere aspira a una nuova sfida al di là del Nantes che detiene un'opzione di acquisto di circa 7,5 milioni di euro fino al 30 aprile. Ma la Fiorentina ha una contro-opzione di 4 milioni e, se il club francese deciderà di esercitare l'opzione di acquisto, i viola avranno 48 ore per decidere: se così fosse, il Nantes potrebbe fare una plusvalenza di 3,2 milioni di euro (4 milioni meno gli 800.000 euro del prestito) e presupporrebbe la presenza di un'offerta più alta pervenuta alla Fiorentina.

Quale futuro per Marco Silvestri? Se l'è chiesto La Gazzetta dello Sport che ne ha scritto oggi in edicola. Il portiere dell'Hellas Verona ha il contratto in scadenza nel 2022 e per questo potrebbe essere un uomo-mercato la prossima estate, considerando che potrebbe partire un giro di portieri importante in Serie A. Difficile che rinnovi con il Verona - si legge - e nella sua testa c'è anche l'idea di fare il vice in una big, dinanzi ad un consistente ritocco dell'ingaggio. Tra l'altro sarebbe vicino anche il cambio di procuratore e la sua valutazione - scrive la Rosea - è di 6-7 milioni.

Chi sarà sulla panchina della Sampdoria la prossima stagione? Claudio Ranieri resta il favorito con la volontà del club di trattenerlo. Secondo quanto riportato da Sky c'è da definire l'aspetto economico, sul quale si dovrà trattare.

LEICESTER, ARRIVA IL RINNOVO DI IHEANACHO FINO AL 2024.

Il Leicester ha reso noto il rinnovo di Kelechi Iheanacho fino al 2024. L'attaccante nigeriano, 24 anni, è arrivato nel 2017 dal Manchester City e ha raccolto 32 reti in 117 partite con le Foxes. Nella giornata di ieri è stato eletto miglior giocatore del mese di marzo in Premier League.