Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

NIENTE SERIE A PER GIROUD: ANDRA’ VIA A ZERO A GIUGNO. TORINO, EDERA CEDUTO IN PRESTITO ALLA REGGINA. UDINESE, RISCATTO IMMEDIATO PER DEULOFEU .ROMA, RITORNO IN GIALLOROSSO PER EL SHAARAWY. TORINO, SI PUNTA AL PRESTITO DI RUGANI. MILAN, UFFICIALE: CAPANNI VOLA AL RACING SANTANDER. SPEZIA, SI LAVORA PER IL RITORNO DI RISTOVSKI. UDINESE, SI CHIUDE PER BRAAF DAL MANCHESTER CITY.

Olivier Giroud è un nome che risuona ogni anno per il mercato italiano. Peccato che in questa particolarissima finestra di mercato, con tutti i club fermi a causa della pandemia, nessuno abbia contattato il calciatore, nemmeno la Roma. Praticamente impossibile imbastirla nei pochi giorni che mancano, Giroud rimarrà a Londra per altri sei mesi, giocherà l'Europeo da protagonista, poi deciderà per una nuova avventura.

NIENTE RINNOVO AUTOMATICO - Già nella passata stagione Giroud voleva venire in Italia, ma Marina Granovskaia aveva bloccato la sua cessione a gennaio. Poi il Chelsea aveva sfruttato l'opzione unilaterale (cosa che succede spesso a Pogba, ma anche Darmian ai tempi) per prolungare di un anno la sua permanenza in Blues. Stavolta non c'è la possibilità e quindi il Chelsea dovrà lasciare libero il giocatore di accasarsi. Inter e Roma sono comunque alla finestra, così come la Juventus.

Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla Reggina 1914, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Edera.

L'Udinese riscatta l'attaccante spagnolo Gerard Deulofeu dal Watford. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato proprio in questi minuti dal club bianconero: "Udinese Calcio è lieta di comunicare l'acquisto a titolo definitivo di Gerard Deulofeu dal Watford FC. L'attaccante spagnolo ex Milan e Barcellona, arrivato lo scorso ottobre con la formula del prestito, sottoscrive ora un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024. Udinese Calcio e Gerard proseguiranno così, con grande soddisfazione, il percorso iniziato negli scorsi mesi con l'auspicio di condividere insieme grandi traguardi".

Stephan El Shaarawy è di nuovo un giocatore della Roma. L'annuncio della firma del Faraone con i giallorossi arriva dal sito ufficiale del club, questo il comunicato: "L'AS Roma è lieta di annunciare il ritorno di Stephan El Shaarawy nel Club. L’attaccante vestirà nuovamente la maglia giallorossa, dopo l’esperienza che lo ha visto protagonista nella Capitale tra il 2016 e il 2019.

Pochi mesi dopo il suo trasferimento in Ligue 1, al Rennes, Daniele Rugani può tornare in Italia. Ci pensa il Torino che questa sera - dopo la partita della Juventus - affronterà l'argomento col club campione d'Italia: l'obiettivo della società granata è quello di provare a chiudere l'operazione in prestito fino a giugno. Rugani nella prima parte di stagione con la maglia del Rennes ha collezionato due presenze e poco più di 100 minuti, ma il club granata per favorire l'operazione è pronto a riconoscere un indennizzo alla società francese per interrompere in anticipo il prestito.

Sul proprio sito ufficiale il Milan ha annunciato la cessione in prestito del giovane attaccante brasiliano Luan Capanni. Questo il comunicato del club: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Luan Capanni al Real Racing Club de Santander. Il Club augura a Luan il meglio per il prosieguo della Stagione Sportiva."

Lo Spezia è al lavoro per riportare in Liguria Stefan Ristovski, difensore classe 1992 ora in forza allo Sporting Lisbona. Dopo l’idea delle scorse ore, stando a quanto raccolto da TMW adesso le Aquile sembrano pronte ad entrare nel vivo della trattativa, al punto che ci sarebbe già un tavolo pronto.

L'Udinese chiude per Jayden Braaf, classe 2002, considerato uno dei più talentuosi e promettenti giovani del calcio europeo. Il ragazzo è in procinto di raggiungere Udine per sostenere le visite mediche. Di nazionalità olandese, Braaf è un esterno di piede destro che ama partire largo a sinistra per poi accentrarsi e puntare l'area di rigore. In forza alle giovanili del Manchester City, partecipa però stabilmente agli allenamenti della prima squadra sotto la guida di Pep Guardiola.

VALENCIA, DOMANI ATTESO CUTRONE IN CITTA’ PER LE FIRME. AJAX, SCELTO IL SOSTITUTO DI PROMES. BORDEAUX, SERI È IN CITTA’ PER VISITE E FIRME. REAL MADRID, RIPRESI I CONTATTI PER IL RINNOVO DI SERGIO RAMOS.

Patrick Cutrone è atteso a Valencia nella giornata di domani per firmare con il club spagnolo che lo accoglierà in prestito secco fino a giugno. Nelle prossime ore, nel frattempo, lo stesso Valencia gli farà posto accelerando la cessione di Sobrino al Cadiz.

Mike Tresor Ndayishimiye il sostituto di Promes all'Ajax. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoweb.com il giocatore del Willem II, di proprietà del Gent, è infatti vicino agli olandesi, che hanno messo sul piatto 3 milioni di euro, contro i 4,5 richiesti dai belgi, che potrebbero comunque accettare. Sensazioni positive per la fumata bianca.

Inizia oggi l'avventura al Bordeaux del centrocampista ivoriano Jean-Michel Seri. Il calciatore è arrivato oggi in città e dopo le visite mediche firmerà il contratto.

I girondini, che l'hanno acquistato dal Fulham, nelle battute finali della trattativa oltre al prestito fino a giugno hanno ottenuto anche il diritto di riscatto.

Sergio Ramos ed il Real Madrid, avanti insieme. Secondo quanto riportato da Marca sono ripresi i dialoghi per il rinnovo del contratto del capitano dei Blancos, in scadenza al termine della stagione.