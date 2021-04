Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 aprile

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

SIRENE ESTERE PER DE VRIJ, MA L'INTER HA PRONTO IL RINNOVO. PER LA DIFESA PIACCIONO MAKSIMOVIC E MILENKOVIC. JUVE-MORATA, STAND BY. CALHANOGLU SI AVVICINA AL RINNOVO COL MILAN. CALDARA VERSO IL RITORNO IN ROSSONERO. FIORENTINA: DA GATTUSO A JURIC, CASTING PER LA PANCHINA. E SPUNTA LIPPI COME DT. SAMP, INCONTRO FERRERO-STANKOVIC A ROMA. FAGGIANO O VAGNATI COME DS. LUPERTO NEL MIRINO DELL'HELLAS. BOLOGNA, SIRENE ESTERE PER TOMIYASU

Il mercato dell’Inter è in fermento soprattutto per quanto riguarda la difesa. Stefan de Vrij nonostante una base d’accordo per il rinnovo fino al 2025 sta ricevendo il corteggiamento di diversi top club europei come Liverpool, Manchester United e PSG che presto potrebbero presentare un’offerta al club nerazzurro. Con Ranocchia e Kolarov sicuri dell’addio l’Inter è però alla ricerca di rinforzi con i nomi di Nikola Milenkovic della fiorentina e Nikola Maksimovic del Napoli in cima alla lista dei desideri. Il primo, in scadenza nel 2022 e destinato a salutare il club toscano, viene valutato almeno 25 milioni di euro dal club viola e piace anche al Milan; il secondo invece lascerà i partenopei da svincolato e piace alla Lazio che sarebbe pronta a mettere sul piatto un quadriennale.

La Juventus non ha ancora sciolto le riserve per ciò che concerne il futuro di Alvaro Morata. Il club bianconero a fine stagione potrà sia prolungare il prestito per una ulteriore stagione pagando 10 milioni di euro che acquistare il cartellino del centravanti spagnolo per 45. Ma al momento ancora nessuna decisione è stata presa perché all'Atletico non sono ancora giunte comunicazioni. Resta sempre in fase di stallo la questione rinnovo per Hakan Calhanoglu con il Milan. Le parti ultimamente si sono avvicinate con i rossoneri sempre fermi all’offerta di 4 milioni l’anno e il giocatore che è sceso nelle ultime ore a 4,5. Sul turco però si sono già mosse il Chelsea e il Manchester United, che hanno chiesto informazioni nelle scorse settimane, oltre alla Juventus e all’Inter che potrebbero provare lo sgambetto ai rivali. Milan che è al lavoro anche con l’Atalanta per due giocatori: Mattia Caldara e Matteo Pessina. Il primo difficilmente resterà in nerazzurro visto i 15 milioni di euro che servono per riscattarlo dal club rossonero che potrebbe così riaccoglierlo a Milanello. Per il centrocampista invece il Milan proverà a strapparlo ai bergamaschi che però non hanno intenzione di cederlo e sono forti di un contratto fino al 2024.

Girandola di nomi per la panchina della Fiorentina. Innanzitutto potrebbe esserci un ritorno di fiamma con Ivan Juric, cercato lo scorso anno prima di un brusco stop nelle trattative, stop che potrebbe aver compromesso l’arrivo de croato in Toscana anche perché sul tecnico ci sono anche Lazio e Napoli, senza dimenticare che l’Hellas vorrebbe rinnovargli il contratto. Gli altri nomi sono quelli di Gennaro Gattuso, il preferito del patron Commisso, seguito da De Zerbi, Italiano, Dionisi e da due piste estere come Blanc e Conceicao. Intanto in dirigenza potrebbe arrivare Marcello Lippi come direttore tecnico nonostante i rapporti con la piazza non siano dei migliori a causa del suo passato bianconero. Per la difesa, con Pezzella e Milenkovic in uscita, il nome che piace è quello di Martin Erlic dello Spezia.

Aria di cambiamento anche in casa Sampdoria con Claudio Ranieri che potrebbe lasciare a fine stagione. Per sostituirlo spunta il nome di Dejan Stankovic della Stella Rossa che si sarebbe incontrato con Ferrero a Roma. Per la dirigenza invece spuntano i nomi dell’ex Genoa e Parma Daniele Faggiano e di Davide Vagnati attualmente al Torino. Il primo potrebbe portare con se D’Aversa in panchina, mentre il secondo Semplici, ovviamente se non dovesse arrivare l’accordo con il serbo.

Sebastiano Luperto con ogni probabilità saluterà Crotone al termine della stagione in corso per tornare al Napoli per fine prestito e cercare una nuova avventura. Sul difensore c'è stato già un sondaggio dell'Hellas Verona. In casa Bologna sono agli sgoccioli le avventure di Poli e Medel, con quest’ultimo che potrebbe finire al Boca Juniors nonostante un altro anno di contratto. Per Da Costa invece si apre un bivio: restare come terzo oppure provare una nuova avventura altrove. Ma il nome più caldo in uscita resta quello di Takehiro Tomiyasu che piace, oltre a Milan e Inter in Italia, anche a Bayer Leverkusen ed Everton in Europa.

IL MANCHESTER CITY PUNTA A BLINDRE FODEN E STERLING. PER IL CENTROCAMPO STUDIA HERRERA. POSSIBILE SCAMBIO WEST HAM-MANCHESTER UNITED: RICE PER LINGARD. KOUNDE OBIETTIVO NUMERO UNO DEL CHELSEA. MARSIGLIA, SAMPAOLI VUOLE TENERE I BIG. NUBEL VERSO L'ADDIO AL BAYERN. CABRAL VOLA NEGLI USA: HA FIRMATO COL LOS ANGELES GALAXY

Il Manchester City dopo aver blindato De Bruyne punta a fare altrettanto con altre due stelle come Phil Foden e Raheem Sterling . La dirigenza ha intenzione di rinnovare entrambi i rapporti entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda il mercato in entrata invece si studia la crescita di Yangel Herrera, attualmente in prestito al Granada che potrebbe sostituire Fernandinho che andrà in scadenza a fine stagione. Il Manchester United invece potrebbe chiedere al West Ham Declan Rice mettendo sul piatto il cartellino di Jesse Lingard, attualmente in prestito agli Hammers, valutato 30 milioni di euro. Il club londinese vuole fortemente tenere l’attaccante, ma non vorrebbe perdere il centrocampista. Situazione in divenire per la quale potrebbe essere decisiva l’eventuale qualificazione in Champions League della squadra di Moyes. Il Chelsea avrebbe individuato in Jules Koundé del Siviglia il giusto tassello per rinforzare la propria difesa. Il classe ‘98 la scorsa estate era stato cercato dal Manchester City di Guardiola che però aveva ricevuto un secco no da parte del club che non ha intenzione di cedere il centrale francese per meno degli 80 milioni di euro della clausola di rescissione. Per questo il Chelsea ha pronte altre due alternative per la difesa: José Gimenez dell’Atletico Madrid e Niklas Sule del Bayern Monaco.

Il tecnico del Marsiglia Jorge Sampaoli ha intenzione di trattenere tutti i big: per primo quel Florian Thauvin in scadenza di contratto, e che piace al Milan, che ora potrebbe rinnovare grazie al tecnico argentino. Gli altri nomi sono quelli di Leonardo Balerdi e Pol Garcia con cui bisognerà discutere con Borussia Dortmund e Fiorentina Difficile invece che possa restare Milik.

“Fino a quando non scadrà il contratto di Neuer per Nubel non ci sono possibilità di essere il numero uno del Bayern”. È molto chiaro Stefan Backs, agente del portiere Alexander Nubel ai microfoni di Kicker.de spiegando che il suo futuro sarà lontano dalla Baviera: “Stiamo affrontando la questione del prestito di Alex perché finché ci sarà Neuer lui non avrà spazio a titolare. Credo che il prestito possa essere una buona idea anche per il club. Come potrebbe Alex diventare il numero uno con appena cinque gare giocate? Così non va bene”.

Kevin Cabral è un nuovo giocatore dei Los Angeles Galaxy. L'ala francese, 21 anni, si trasferisce a titolo definitivo dal Valenciennes, dove in questa stagione aveva segnato 10 reti in 32 partite in tutte le competizioni. Contratto di cinque anni, più opzione sul sesto.