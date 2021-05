I nerazzurri scherzano sui social: "Inter per l'incremento demografico, ritroviamoci tra nove mesi"

I momenti di festa, si sa, sono più belli se trascorsi in compagnia. Per fare un esempio, a marzo 2007, nove mesi dopo il Mondiale vinto dall’Italia, si registrò un incremento di nascite del 10 per cento rispetto ai dati abituali del mese. Accadrà anche lo stesso per i tifosi dell’Inter? Nel dubbio, la società nerazzurra ci scherza su: “Inter per l'incremento demografico: salviamoci questo tweet e ritroviamoci tutti qui tra nove mesi”.